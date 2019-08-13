Половина украинцев считает вакцинацию эффективной

Половина украинцев считают вакцины эффективными, тогда как в мире этот показатель составляет 84% людей, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на результаты международного исследования Wellcome Global Monitor.

По результатам исследования, 79% людей в мире согласны с утверждением, что вакцины безопасны, в Украине этот показатель значительно ниже - всего 29%

Опрос, в котором приняли участие 140 тыс. чел. из 140 стран мира, показывает, что такое недоверие характерно для постсоветских стран - низкий уровень доверия к вакцинации также характерен для Беларуси и России.

Согласно сообщению, в Украине уровень охвата прививками детей до года остается низким: 71% вакцинация от полиомиелита, 69,3% - от дифтерии и столбняка, 67% - от гепатита "В" (данные за 2018 год).

В настоящее время Украина полностью обеспечена необходимыми вакцинами. Вакцинация по календарю профилактических прививок защищает от 10 смертельно опасных болезней.

Как сообщалось, в этом году Всемирная организация здравоохранения признала отказ от вакцинации глобальной угрозой человечеству.