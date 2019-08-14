Медицина

15:37 14.08.2019

До конца года в Украину поставят 780 тыс. доз вакцины от кори

1 мин читать
До конца года в Украину поставят 780 тыс. доз вакцины от кори

В сентябре и декабре 2019 года планируется дополнительная поставка в Украину 780 тыс. доз вакцины КПК (против кори, паротита, краснухи), сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на пресс-конференции в Киеве в среду.

"В сентябре и декабре в Украину поставят дополнительно 780 тыс. доз вакцины от кори. Мы уже дозаказали 1,5 млн доз от ЮНИСЕФ. На счетах ЮНИСЕФ уже есть средства, сэкономленные ранее. Мы планируем повысить уровень вакцинации взрослых", - сказала она.

Кроме того Супрун отметила, что в настоящее время в Украине есть достаточно вакцин - более 700 тыс. доз.

Как сообщалось, в июле Кабинет министров Украины разрешил Министерству здравоохранения закупить вакцины КПК на средства, сэкономленные за счет международных закупок в 2016-2017 гг.

Согласно постановлению планировалось дополнительно закупить около 2,273 млн доз вакцин КПК на общую сумму около 276,262 млн грн.

Потребность в вакцинах КПК на 2019-2020 гг. составляет более 5,143 млн доз.

Все регионы Украины в настоящее время обеспечены вакцинами КПК производства Бельгии и США.

Теги: #супрун #вакцина #корь #медреформа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:48 14.08.2019
Невакцинированные дети не будут допущены в школы и сады

Невакцинированные дети не будут допущены в школы и сады

12:41 14.08.2019
Супрун в ОП обсудила дальнейшие пути продолжения медреформы

Супрун в ОП обсудила дальнейшие пути продолжения медреформы

10:56 14.08.2019
Медучреждения вторички Полтавской области в рамках пилота получили от НСЗУ более 422 млн грн

Медучреждения вторички Полтавской области в рамках пилота получили от НСЗУ более 422 млн грн

16:16 13.08.2019
Половина украинцев считает вакцинацию эффективной

Половина украинцев считает вакцинацию эффективной

16:16 13.08.2019
В Киеве наблюдается высокая заболеваемость корью из-за низкого уровня вакцинации

В Киеве наблюдается высокая заболеваемость корью из-за низкого уровня вакцинации

17:12 08.08.2019
ВОЗ поставит в Украину 200 доз сыворотки от дифтерии в качестве гумпомощи

ВОЗ поставит в Украину 200 доз сыворотки от дифтерии в качестве гумпомощи

17:23 07.08.2019
Первая партия препаратов для онкобольных за средства госбюджета 2019 г. поставлена в Украину

Первая партия препаратов для онкобольных за средства госбюджета 2019 г. поставлена в Украину

13:34 07.08.2019
Положительный эффект от 2Д-кодирования превысит затраты на его внедрение

Положительный эффект от 2Д-кодирования превысит затраты на его внедрение

09:36 07.08.2019
Депутаты Херсонского облсовета намерены автономизировать медучреждения региона

Депутаты Херсонского облсовета намерены автономизировать медучреждения региона

17:01 06.08.2019
В Украину поставили первую партию препаратов для онкобольных за средства госбюджета 2019 г.

В Украину поставили первую партию препаратов для онкобольных за средства госбюджета 2019 г.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд требует в ГМС документы, подтверждающие прекращение Супрун гражданства США

В Одесской области в лагере отравились дети, госпитализированы 46 человек

ГБР проводит обыски в Минздраве и ГП "Госстройцентр МЗ" по делу о завладении выделенных на реконструкцию Института рака средствами

На Луганщине 27 человек, в их числе 22 ребенка, попали в инфекционные отделения после купания в озере

В Черновицкой области госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря с симптомами отравления - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Клиника "Охматдет" возобновила трансплантацию костного мозга

Рабочая группа Минздрава рекомендует отчислить фотографировавших задания IFOM студентов

В Запорожье выявили арбузы с превышением содержания нитратов почти в 4 раза

Минздрав назвал победителей конкурсов на ряд должностей экспертов в директораты министерства

В институт традиционной и нетрадиционной медицины в Днепре 32 студента-иностранца явились на экзамен с поддельными паспортами - Минздрав

В институт традиционной и нетрадиционной медицины в Днепре 32 студента-иностранца явились на экзамен с поддельными паспортами - Минздрав

Дома ребенка трансформируют в центры реабилитации и паллиативной помощи

БФ "Таблеточки" приобрел для львовскую детской больницы рентген-оборудование стоимостью 2,1 млн грн

Средний показатель правильных ответов украинских студентов-медиков по результатам IFOM немногим превысил 30%

Интеграция клиники "Борис" в медсеть "Добробут" начнется с объединения служб "скорой помощи"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА