До конца года в Украину поставят 780 тыс. доз вакцины от кори

В сентябре и декабре 2019 года планируется дополнительная поставка в Украину 780 тыс. доз вакцины КПК (против кори, паротита, краснухи), сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на пресс-конференции в Киеве в среду.

"В сентябре и декабре в Украину поставят дополнительно 780 тыс. доз вакцины от кори. Мы уже дозаказали 1,5 млн доз от ЮНИСЕФ. На счетах ЮНИСЕФ уже есть средства, сэкономленные ранее. Мы планируем повысить уровень вакцинации взрослых", - сказала она.

Кроме того Супрун отметила, что в настоящее время в Украине есть достаточно вакцин - более 700 тыс. доз.

Как сообщалось, в июле Кабинет министров Украины разрешил Министерству здравоохранения закупить вакцины КПК на средства, сэкономленные за счет международных закупок в 2016-2017 гг.

Согласно постановлению планировалось дополнительно закупить около 2,273 млн доз вакцин КПК на общую сумму около 276,262 млн грн.

Потребность в вакцинах КПК на 2019-2020 гг. составляет более 5,143 млн доз.

Все регионы Украины в настоящее время обеспечены вакцинами КПК производства Бельгии и США.