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14:28 11.08.2020

В Украине только 37% детей вакцинированы от кори

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В Украине только 37% детей вакцинированы от кори

В Украине по состоянию на 1 июля 2020 года только 37% детей в возрасте одного года вакцинированы от кори, паротита и краснухи (КПК), сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, среди детейв возрасте шести лет этот показатель составляет 41%.

Как отмечают в ЦОЗ, такого охвата прививками недостаточно для формирования коллективного иммунитета (95%) к концу года.

В 2020 году от кори в Украине заболели 245 чел., из них 19 - дети в возрасте до года.

Теги: #корь #украина
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