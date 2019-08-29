События

10:08 29.08.2019

Адвокат Сенцова пока не подтверждает информацию о его этапировании в Москву

1 мин читать
Адвокат Сенцова пока не подтверждает информацию о его этапировании в Москву

Защита осуждённого режиссёра Олега Сенцова пока не располагает какой-либо информацией о его доставке в следственный изолятор "Лефортово" в Москве.

"Адвокат Дмитрий Динзе пока не подтверждает информацию об этапировании Олега Сенцова из Лабытнанги. Всего несколько дней назад он был еще там, получил письма. Однако спецэтап авиацией мог перевезти его в течения дня", - написал в своём Telegram-канале руководитель правозащитной группы Агора Павел Чиков.

Информация о том, что Сенцов переведен из колонии в Лабытнанги в Москву, появилась ранее в некоторых Telegram-каналах. Ранее некоторые российские СМИ также сообщали, что Сенцов включен в списки на обмен между РФ и Украиной.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов отрицает все обвинения.

Теги: #сенцов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:24 19.07.2019
Зеленский: мы готовы поменять Вышинского на Сенцова, но хотим получить всех наших заключенных

Зеленский: мы готовы поменять Вышинского на Сенцова, но хотим получить всех наших заключенных

22:30 18.07.2019
В Офисе Зеленского в ответ на предложение РФ освободить Вышинского предлагают освободить Сенцова и сделать это параллельно – Мендель

В Офисе Зеленского в ответ на предложение РФ освободить Вышинского предлагают освободить Сенцова и сделать это параллельно – Мендель

17:24 15.07.2019
Российский омбудсмен настаивает на наличии у Сенцова гражданства РФ

Российский омбудсмен настаивает на наличии у Сенцова гражданства РФ

18:00 13.07.2019
Зеленский – Сенцову: Нам нечего вам сегодня подарить, кроме обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных

Зеленский – Сенцову: Нам нечего вам сегодня подарить, кроме обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных

15:37 13.07.2019
Украина выразила поддержку Сенцову в день его рождения, вновь потребовала от РФ освободить режиссера

Украина выразила поддержку Сенцову в день его рождения, вновь потребовала от РФ освободить режиссера

15:30 26.02.2019
Лауреат "Оксара", режиссер фильма "Рома" Куарон присоединился к призыву освободить Сенцова

Лауреат "Оксара", режиссер фильма "Рома" Куарон присоединился к призыву освободить Сенцова

14:56 21.01.2019
И.Геращенко сообщила о письме от Сенцова

И.Геращенко сообщила о письме от Сенцова

18:53 10.01.2019
Сенцов закончил новый роман, ждет публикацию сборника рассказов и съемки фильма по своему сценарию – И.Геращенко

Сенцов закончил новый роман, ждет публикацию сборника рассказов и съемки фильма по своему сценарию – И.Геращенко

21:44 21.12.2018
Сенцов не собирается трудиться в российской колонии

Сенцов не собирается трудиться в российской колонии

17:40 12.12.2018
Богомолец: Имена украинских политзаключенных не должны сходить с заголовков передовых изданий

Богомолец: Имена украинских политзаключенных не должны сходить с заголовков передовых изданий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче обнаружены тела 8 погибших

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче нашли тела шести погибших

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче нашли тело еще одного погибшего

Зеленский и Меркель договорились о скором проведении саммита в "нормандском формате"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Дрогобыче объявлен траур по погибшим в результате обвала жилого дома

Нардепы от "Слуги народа" почтили память Героев, погибших за независимость Украины

Режим ЧП объявлен во Флориде в связи с приближением урагана "Дориан", Трамп обещал помощь штату

Жители ряда сел Киевской области против разработки Тарасовского месторождения титановых руд из-за опасения загрязнения реки Рось

Европа пока не будет создавать свой пилотируемый космический корабль - глава ЕКА

Власти Гонконга запретили массовые выступления, запланированные на субботу

На станциях метро в Киеве, из-за сбоя системы продажи Kyiv Smart Card, возобновлена продажа и пополнение карточки метро, жетона

Энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен на плановый ремонт

Киевский фуникулер возобновляет свою работу

Поисково-спасательные работы по поиску погибших под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче завершены, обнаружены тела 8 погибших

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА