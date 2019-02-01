Глава МинВОТ раскритиковал "план для Украины" Сайдика

"Мирный план для Украины" представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартина Сайдика требует ряда решений парламентов Украины и других стран и вызывает много вопросов, считает министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш .

"Фактически это не развитие Минских соглашений - это дополнительные соглашения, которые в том числе требуют ряда решений не только парламента Украины, но и парламентов других стран, поэтому они не могут быть в принципе имплементированы", - сказал В.Черныш на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По его словам, ни по процедуре, ни по содержанию этот план не может официально обсуждаться.

В.Черныш отметил, что многие пункты плана вызывают вопросы.

"Что касается мандата всей этой миссии (ОБСЕ-ООН - ИФ), которая предложена в этом документе. Обращаю внимание – здесь предусмотрена вся территория Донецкой и Луганской областей, в том числе подконтрольная правительству Украины, но сделана такая оговорочка, что гражданский компонент - лишь для оккупированной территории, а вся миссия в том числе для подконтрольной территории, что странно. Я не понимаю логики в данном случае и вообще это не прописано ни в каких соглашениях, которые до этого момента Украина подписывала или одобряла", - рассказал В. Черныш.

Министр также отметил, что согласно плану М.Сайдика предлагается "фактическая легитимизация органов, которые называют себя такими на оккупированных территориях и легитимность которых ещё недавно авторы этого документа не признавали".

Он подчеркнул, что в минском процессе не фигурируют так называемые "ЛНР" и "ДНР", а план М.Сайдика снова возвращает к этим названиям.

При этом В.Черныш напомнил, что на предложения Украины сделать четкие заявления о невозможности ни полного, ни частичного признания и легитимизации этих образований в рамках минского процесса российская сторона и ОБСЕ не реагируют.

"Кто и для кого его подготовил и почему именно сейчас его обнародовали - у меня лично вызывает много вопросов, на которые до сих пор мы не нашли ответов", - заметил он.

Глава МинВОТ указал, что по официальным каналам данный план представителям Украины не передавали.

По словам В.Черныша, обнародование плана в газете почему-то совпало с проведением съездов "оппозиционных структур". "Может, совпало, но по моему мнению, есть определённая закономерность в этом", - добавил министр.

В конце января спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ М.Сайдик сообщил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности.

По словам дипломата, новый план был представлен на последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре 2018 года в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции. Согласно плану, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем: это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах.

Кроме того, предлагается создание Евросоюзом агентства по реконструкции, которое бы действовало на Донбассе наподобие ранее созданного ЕС на Балканах, и деятельность которого распространялась бы на все районы Донецкой и Луганской областей.

План также предусматривает создание переходной администрации ООН в ОРДЛО, которая должна следить за воплощением мирного плана и реинтеграции этих регионов.

М.Сайдик также заявил, что Минские договоренности предусматривали, что представители ОРДЛО принимают участие в процессе и услышаны, и "так должно быть и после принятия нового "всеобъемлющего соглашения"".