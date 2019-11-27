Политика

13:26 27.11.2019

От Зеленского ждут законопроект о правовой защите и процессуальном статусе лиц, лишенных свободы в следствии агрессии РФ

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Заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц по вопросам евроинтеграции Алексей Илляшенко заявил, что Офис президента должен до конца года передать в парламент законопроект о процессуальном статусе и правовой защите лиц, лишенных свободы в следствии вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Закон о процессуальном статусе и правовой защите лиц, лишенных свободы в следствии вооруженной агрессии России, который все ждут, находится в Офисе президента. Мы надеемся, и был соответствующий разговор главы государства с премьер-министром, чтобы президент внёс его как неотложный до конца года", - заявил Илляшенко в среду на парламентских слушаниях по результатам выполнения Национальной стратегии по правам человека при комитете Верховной Рады по правам человека и реинтеграции оккупированных территорий.

Он отметил, что документом урегулируется вопрос предоставления лишенным свободы в следствии вооруженной агресси РФ денежных выплат и компенсаций, а также медицинской и психологической реабилитации.

Теги: #минвот #законопроект #агрессия_рф
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