США не дают данные со спутника о сбитии Россией самолета МН17, чтобы не раскрывать сейчас технические возможности сбора информации и затем их использовать - Черныш

США отказались рассекречивать и предоставлять спутниковые данные о запуске ракеты по Боингу рейса "MH-17" в небе над Донбассом летом 2014г, чтобы не раскрывать технические возможности сбора информации и затем их использовать, считает экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, председатель Совета управляющих Центра "СЕНСС" Вадим Черныш.

"Это так называемый raw inteligence, то есть это сырая информация, которая дает возможность, в том числе и для России, понять методы сбора информации, методы отслеживания, моделирования и т.д. Чтобы не раскрыть эти технические возможности и затем их использовать, американцы делают такое отступление. То есть дают более короткую информацию с описанием событий и определенной технической информацией, которая не даст возможности раскрыть методы ее источника", - сказал Черныш в эфире телеканала "Прямой".

Он также добавил, что Российская Федерация будет создавать и в дальнейшем много шума с альтернативными версиями, прежде всего на западе, для того чтобы не просто переломить ход процесса, а создать много правдоподобных версий, чтобы посеять сомнение в справедливости любого решения, которое бы там не было вынесено.

Также, по мнению Черныша, Украина должна начать свой национальный процесс расследования этой авиакатастрофы.

"Украина бы выиграла, если бы тоже начала свой национальный процесс расследования гибели людей из-за этой катастрофы. Так же с мощными методами, со свидетелями. Национальное расследование также должно быть. Здесь вопрос в том, что весь мир смотрит. Если бы мы заняли лидерство, это дало нам возможность влиять на общественное мнение относительно российской агрессии в целом", - считает эксперт.

Относительно заявлений о передаче в Гаагу "флешек" из интервью с лицами, причастными к оккупации Крыма и части Донбасса, Черныш выразил сомнение в ценности полученной от них информации.

"Мне кажется, здесь надо быть очень осторожным, а не ловить хайп на таких процессах. Мы не говорим о цензуре или о преследовании журналистов, но говорим о саморегулировании. То есть должна быть создана такая система в отдельных СМИ, чтобы его не использовали террористы в своих целях. По истории с "флэшками", то, по моему мнению, во-первых, это не так уж и ценно, во-вторых, это своеобразная глорификация", - сказал Черныш.

Также отвечая на вопрос относительно местных выборов на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей и прогнозируемых сроков их проведения, бывший министр отметил: "Местные выборы на оккупированных территориях осенью политически и юридически невозможны. Например, одно из условий выборов - это партийность. А от каких партий будут кандидаты в ОРДЛО? Мы также не знаем, есть ли там доступ для СМИ? Избирательная инфраструктура в ОРДЛО не создана фактически. И вообще только для организации этих процессов нужно не менее одного года".