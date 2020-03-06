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20:41 06.03.2020

Разделение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц может длиться до года - Резников

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Разделение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц может длиться до года - Резников

Разделение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц может длиться до года, сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников

"Создать новое министерство - от шести месяцев до года. Есть юридические возможности - и вы знаете, я как юрист - которые уже отработаны. На среду на заседание правительства будет представление соответствующего проекта решения, которым, я думаю, мы сможем сделать так, чтобы Министерство ветеранов работало уже максимально быстро, и Министерство оккупированных территорий. Никто не пострадает - ни программы, ни люди, ни наши партнеры, никто не должен переживать", - сказал он в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.

Теги: #минвот #разделение #резников
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