Разделение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц может длиться до года - Резников

Разделение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц может длиться до года, сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников

"Создать новое министерство - от шести месяцев до года. Есть юридические возможности - и вы знаете, я как юрист - которые уже отработаны. На среду на заседание правительства будет представление соответствующего проекта решения, которым, я думаю, мы сможем сделать так, чтобы Министерство ветеранов работало уже максимально быстро, и Министерство оккупированных территорий. Никто не пострадает - ни программы, ни люди, ни наши партнеры, никто не должен переживать", - сказал он в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.