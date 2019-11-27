События

14:56 27.11.2019

Члены семей украинцев, незаконно удерживаемых в ОРДЛО и РФ, смогут получать денежную помощь ежегодно – Министерство по делам ветеранов

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Семьи граждан Украины, которые незаконно лишены свободы на временно оккупированных территориях Украины или на территории Российской Федерации, смогут получать денежную помощь не единоразово, а каждый год.

Соответствующее решение о внесении изменений в Порядок использования средств было принято во время заседания правительства 27 ноября, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины.

"Таким образом, выплата средств для оказания профессиональной юридической помощи теперь может осуществляться ежегодно в течение лишения лица личной свободы, в случае повторного обращения о предоставлении такой помощи как лично, так и через члена семьи, близкого родственника или законного представителя такого лица, а также при наличии в государственном бюджете средств, предусмотренных на такие выплаты", - указывается в сообщении.

Денежная помощь, предназначенная для возмещения затрат, связанных с посещением лишенных свободы их родственниками, предоставления пленным и членам их семей юридической помощи, медицинских и социальных услуг, будет назначаться решением комиссии.

Теги: #минвот #заключенные #семьи #финпомощь
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