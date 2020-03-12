Политика

09:49 12.03.2020

Кабмин разделил МинВОТ и Минветеранов

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Кабмин разделил МинВОТ и Минветеранов

Кабинет министров Украины отменил решение о реорганизации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц путем присоединения к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Согласно постановлению №212 от 11 марта, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины переименовано в Министерство по делам ветеранов Украины, а Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины - а Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кабмин установил, что Минветеранов обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства, членов семей их семей, а также социальной защиты лиц, на которых распространяется действие закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

В свою очередь Министерство реинтеграции обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Отмечается, что обеспечение деятельности этих двух министерств в 2020 году будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Теги: #минвот #минветеранов #кабмин
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