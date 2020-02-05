Экономика

00:12 05.02.2020

Правительство создает Министерство по вопросам оккупированных территорий, намерено усилить блок сельского хозяйства и спорта в Кабмине

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Правительство создает Министерство по вопросам оккупированных территорий, намерено усилить блок сельского хозяйства и спорта в Кабмине

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании у президента Владимира Зеленского во вторник сообщил, что в соответствии с заданием главы государства было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий.  

"Это даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и является временно перемещенными лицами", - сообщил премьер на совещании, сообщает пресс-служба президента.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский со своей стороны отметил, что продолжается работа над запуском украинского телеканала, который будет транслироваться на оккупированные территории.

Также изучается возможность усиления направления спорта в указанном ведомстве, в частности, путем создания соответствующего агентства.

Кроме того, планируется усилить в правительстве блок сельского хозяйства – по этому вопросу продолжаются консультации.

Гончарук указал, что была проанализирована работа правительства за последние 5 месяцев и приняты кадровые решения. В частности, Верховная Рада назначила вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий Дениса Шмыгаля, который будет работать с регионами.

Теги: #минвот #украина #создание #кабмин
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