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12:00 23.01.2019

Дело экс-главы Госэкоинспекции Заики, который не задекларировал имущество на 27 млн грн, передано в суд

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Дело экс-главы Госэкоинспекции Заики, который не задекларировал имущество на 27 млн грн, передано в суд

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего главы Государственной экологической инспекции Украины Андрея Заики, подозреваемого в декларировании заведомо недостоверной информации.

"Установлено, что находясь на должности главы Государственной экологической инспекции Украины (с мая 2015 года - по февраль 2017 года), скрывая свое истинное имущественное положение, чиновник внес недостоверные сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства за 2015-2017 годы", - сообщила пресс-служба САП в среду.

В САП информируют, что А.Заика не задекларировал имущество на общую сумму более 27 млн грн, среди которого несколько земельных участков в Киевской области, АР Крым, дорогостоящая квартира в центральной части Киева, автомобиль и корпоративные права ряда субъектов хозяйствования.

Обвинительный акт по признакам преступления, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины прокуроры САП направили в Печерский районный суд столицы для рассмотрения по существу.

По указанной статье закон предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Теги: #госэкоинспекция #заика
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Интерфакс-Украина
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