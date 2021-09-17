Экономика

15:05 17.09.2021

"ArcelorMittal Кривой Рог" обжалует в суде неоправданные претензии Госэкоинспекции более чем на 450 млн грн

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"ArcelorMittal Кривой Рог" обжалует в суде неоправданные претензии Госэкоинспекции более чем на 450 млн грн

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) готов обжаловать в суде претензии Государственной экологической инспекции (ГЭИ) более чем на 450 млн грн за нарушения природоохранного законодательства.

"Свежая претензия Госэкоинспекции (ГЭИ) к АМКР - очередной пример того, как контролирующий орган, спекулируя на общественном мнении, выдвигает неоправданные обвинения и расчеты убытков, якобы нанесенных окружающей среде. Более 450 млн грн "штрафа" - за то, что металлургическое предприятие на собственной, специально выделенной территории размещает шламы, являющиеся побочным продуктом агломерационного производства и затем повторно используемые в производстве агломерата. Это стандартная производственная технология для всей горно-металлургической отрасли, и АМКР не является исключением", - констатируется в официальной позиции компании, обнародованной в пятницу.

Уточняется, что шламовая площадка предприятия - это советское наследие, которое досталось новому владельцу в 2005 году при покупке актива. "Криворожсталь" имела согласованную технологическую схему складирования шламов на конкретном участке предприятия, и это не вредило окружающей среде.

"АМКР и сейчас пользуется этой технологией, быстро перерабатывая шламы на мощностях аглофабрики метпроизводства, не допуская чрезмерного накопления отходов. К сожалению, ситуация начала ухудшаться в этом году, пока аглофабрика простаивала, а предприятие в течение пяти месяцев ожидало разрешения на ее работу от госорганов", - поясняется в позиции меткомбината.

Кроме того, напоминается, что представители ГЭИ проводили плановую проверку на территории АМКР в апреле 2021 года. В документах, поступивших на предприятие, они ссылаются на данные бесплатного сервиса Google Maps.

"В угрозах все новыми штрафами и бесконечными внеплановыми проверками со стороны ГЭИ мы видим бесспорное давление на бизнес. Свою правоту мы готовы отстаивать в суде. Когда контролирующий орган злоупотребляет доверием общества и ставит под угрозу инвестиционный климат, он тормозит не только экономическое развитие страны, но и модернизацию производства, которая улучшила бы состояние окружающей среды", - отмечает директор по административным вопросам АМКР Артем Филипьев, слова которого приводятся в сообщении предприятия.

Как сообщал председатель ГЭИ Андрей Мальованый, ведомство насчитало АМКР более 450 млн грн за нарушения природоохранного законодательства: обнаружено незаконное размещение шлама агломерационных цехов на одном из земельных участков предприятия, который не предназначен для таких отходов. За это Госэкоинспекция рассчитала сумму ущерба в размере 456,7 млн грн.

По словам главы ГЭИ, претензия на добровольное возмещение ущерба уже направлена предприятию. В случае отказа платить эту сумму ГЭИ будет взимать средства в судебном порядке. При этом Мальованый отметил, что АМКР продолжает работать с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства.

Он пригрозил, что Госэкоинспекция будет продолжать выходить на внеплановые проверки АМКР, рассчитывать новые убытки и выписывать штрафы, пока предприятие не обеспечит комплексную модернизацию мощностей и не приведет свои промышленные процессы в соответствие с природоохранным законодательством.

В свою очередь руководство АМКР констатировало, что в 2021г комбинат прошел 242 проверки, помимо следственных действий, которые проводятся по разным уголовным производствам. На предприятии подозревают госорганы в намерении помешать его стабильной работе.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

Теги: #госэкоинспекция #arcelormittal #суд #штраф
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