Green Deal

19:07 25.10.2021

Госэкоинспекция: Сброс загрязняющих веществ выше нормы и отсутствие разрешений - наиболее частые нарушения предприятий-водопользователей

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Госэкоинспекция: Сброс загрязняющих веществ выше нормы и отсутствие разрешений - наиболее частые нарушения предприятий-водопользователей

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) назвала наиболее частые нарушения, встречающиеся при проведении масштабных проверок водопользователей: сброс загрязняющих веществ с превышением нормативов и отсутствие разрешений, сообщается в пресс-релизе ГЭИ со ссылкой на главу ведомства Андрея Мальованого.

Эти и другие нарушения зафиксировала Госэкоинспекция, проверив 71 предприятие, осуществляющее водопользование.

Глава ГЭИ отметил, что чаще всего во время проверок фиксируются следующие нарушения: эксплуатация водохозяйственных сооружений с несоблюдением нормативных требований; водопользование или сброс загрязняющих веществ в водные объекты без разрешительных документов; превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сбросах.

"В целом Госэкоинспекция проведет внеплановые мероприятия контроля на более чем 500 объектах по всей Украине. По результатам проверок ГЭИ привлечет нарушителей к ответственности. Речь идет об аннулировании разрешений на спецводопользование и пользование недрами, ограничение или приостановление деятельности предприятий через суд и т.д.", - пояснил Мальованый.

По его словам, большинство из субъектов хозяйствования, которые проверяются ГЭИ - городские коммунальные предприятия: КП "Луцкводоканал", КП "Водоканал г.Ужгорода", КП "Полтававодоканал" и другие. Также осуществляются меры контроля на предприятиях, генерирующих шахтные воды - уже завершена проверка госпредприятия "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" в Донецкой области и продолжается инспекция ЧАО "Сухая Балка" (Кривой Рог).

Как сообщалось, Госэкоинспекция продолжает внеплановые проверки предприятий, осуществляющих водопользование, по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля и во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны Украины по водной безопасности государства. Сейчас внеплановые мероприятия контроля уже завершены на 71 предприятии. Проверки продолжаются еще на 65 объектах.

Теги: #госэкоинспекция #водопользование #проверки
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