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14:19 22.09.2021

Госэкоинспекция внепланово проверяет "Украинскую горнодобывающую компанию" в Кривом Роге из-за жалоб на пыль

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Госэкоинспекция внепланово проверяет "Украинскую горнодобывающую компанию" в Кривом Роге из-за жалоб на пыль

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) начала внеплановую проверку ООО "Украинская горнодобывающая компания" (УГДК, Киев), занимающееся добычей железных руд в регионе, из-за жалоб на запыление, сообщил глава ведомства Андрей Малеваный.

"Это предприятие добывает железную руду в карьере "Северный" в Кривом Роге. Вопрос генерации большого количества пыли этим субъектом хозяйствования неоднократно поднимался жителями города во время личных приемов граждан", - сообщила пресс-служба ГЭИ со ссылкой на ее главу.

Уточняется, что ООО "УГДК" и ООО "Рудомайн", которое работает в соседнем карьере "Южный" и которое на днях также начала проверять ГЭИ, объединены единым технологическим циклом. Поэтому проверяется выполнение мер по пылеподавлению в ходе массовых взрывов и движения технологического автотранспорта.

ГЭИ также проконтролирует соблюдение экологического законодательства при эксплуатации промышленной площадки, в частности закрепление его поверхности веществами для минимизации образования пыли; выполнение условий разрешений на выбросы загрязняющих веществ; соответствие деятельности предприятия отчету по оценке воздействия на окружающую среду, отмечается в пресс-релизе.

Ранее, 21 сентября, ГЭИ начала внеплановую проверку "Рудомайна" также из-за значительного количества жалоб на запыление. Внеплановый контроль проводится на основании многочисленных обращений жителей, проживающих в зоне влияния карьера "Южный", где "Рудомайн" осуществляет производственную деятельность. Внеплановая проверка продлится 10 дней.

Как сообщалось, недавно созданное (в августе текущего года) ООО "УГДК" вновь обратилось в Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины за получением разрешения на добычу железной руды повторной разработки участка карьера "Северный" на Саксаганском месторождении (Кривой Рог Днепропетровской обл.), который ранее разрабатывал Мариупольский меткомбинат им.Ильича (ММК, Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест".

Согласно документам компании, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина", годовая производительность карьера "Северный" по повторной добыче богатой руды составляет 1,2 млн тонн/год. Срок службы карьера определен в 11 лет.

УГДК заявляла о намерении добывать железную руду открытым способом с применением взрывных работ.

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Теги: #проверка #госэкоинспекция #угдк
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