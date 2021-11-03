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17:41 03.11.2021

Кабмин уволил Мальованого с должности главы Госэкоинспекции

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Кабмин уволил Мальованого с должности главы Госэкоинспекции

Кабинет министров уволил Андрея Мальованого с должности главы Государственной экологической инспекции, а также уволил его заместителя – Виктора Канцурака.

Об этом по итогам заседания в среду сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграм-канале.

Мальованый был назначен главой Госэкоинспекции 20 мая 2020 года. До этого он с 2011 года пребывал на госслужбе, в частности, на руководящих должностях в ГУ Госземагентства в Киеве и Киевской области, в аппарате и департаменте благоустройства исполнительного органа Киевского горсовета.

 

 

Теги: #увольнения #госэкоинспекция
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