Кабмин уволил Мальованого с должности главы Госэкоинспекции

Кабинет министров уволил Андрея Мальованого с должности главы Государственной экологической инспекции, а также уволил его заместителя – Виктора Канцурака.

Об этом по итогам заседания в среду сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграм-канале.

Мальованый был назначен главой Госэкоинспекции 20 мая 2020 года. До этого он с 2011 года пребывал на госслужбе, в частности, на руководящих должностях в ГУ Госземагентства в Киеве и Киевской области, в аппарате и департаменте благоустройства исполнительного органа Киевского горсовета.