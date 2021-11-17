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10:34 17.11.2021

Госэкоинспекция проверяет ОГХК

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Госэкоинспекция проверяет ОГХК

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) Украины приступила к проверке ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.).

Согласно информации на официальном сайте ведомства, ГЭИ проверит оба филиала ОГХК – ВГМК и ИГОК, которые осуществляют добычу ильменит-рутил-цирконовых песков и производят соответствующий концентрат.

При этом уточняется, что меры контроля предусматривает комплексную проверку соблюдения норм в сфере охраны атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов в ходе производственной деятельности. Также будет проконтролирован вопрос обращения с отходами производства.

В состав участников проверки вошли специалисты отдела государственного экологического надзора (контроля) промышленного загрязнения Центрального аппарата ГЭИ. Проверка ОГХК продлится 10 рабочих дней.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.). Ранее эти комбинаты были в аренде у структур бизнесмена Дмитрия Фирташа. Затем предприятие было преобразовано в ПАО, а после – в ЧАО.

Правительство в августе 2016 года внесло ОГХК в список компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.

Фонд государственного имущества (ФГИ) назначил аукцион по продаже ОГХК на 20 декабря текущего года. Стартовая цена – 3,7 млрд грн, шаг аукциона - 50 млн грн.

Среди финансовых условий приватизационного конкурса инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия. Среди других условий: не увольнять работников в течение шести месяцев и обеспечить социальные гарантии перед работниками, предоставлять воду коммунальным предприятиям-потребителям.

Теги: #проверка #госэкоинспекция #огхк
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