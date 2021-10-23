Госэкоинспекция проводит масштабные проверки водопользователей, начала обследование рудника "Сухая Балка"

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) в рамках масштабных проверок по использованию воды предприятиями начала обследование рудника "Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящего в группу DCH Александра Ярославского, сообщается в пресс-релизе ГЭИ со ссылкой на главу ведомства Андрея Мальованого.

По его словам, во время осуществления мер контроля на ЧАО "Сухая Балка" инспекторы установят, достаточны ли меры, которые предпринимает предприятие для уменьшения количества загрязняющих веществ в шахтных водах перед попаданием в пруд-накопитель балки Свистунова.

При этом уточняется, что по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля в настоящее время территориальные органы ГЭИ по всей Украине проверяют субъекты хозяйствования, осуществляющие водопользование. В фокусе внимания офиса ГЭИ в Кривом Роге - предприятия, осуществляющие сброс шахтных вод, среди них и ЧАО "Сухая Балка".

"Это предприятие осуществляет добычу железной руды подземным способом для дальнейшей металлургической переработки. В результате добычи ископаемых на предприятии образуется большое количество шахтных вод, которые необходимо утилизировать в соответствии с требованиями действующего законодательства", - пояснил Мальованый.

Рудник "Сухая Балка" - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. Добывает железную руду подземным способом. В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год. На руднике работает около 3 тыс. чел.