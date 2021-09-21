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00:39 21.09.2021

Госэкоинспекция начала внеплановую проверку железорудной компании "Рудомайн" в Кривом Роге из-за жалоб на пыление

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Госэкоинспекция начала внеплановую проверку железорудной компании "Рудомайн" в Кривом Роге из-за жалоб на пыление

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) начала внеплановую проверку ООО "Рудомайн" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), занимающееся добычей железных руд в регионе, из-за значительного количества жалоб на пыление, сообщил глава ведомства Андрей Мальованый.

"Внеплановая мера контроля проводится на основании многочисленных обращений жителей, проживающих в зоне влияния карьера "Южный", где ООО "Рудомайн" осуществляет производственную деятельность. В частности, во время личного приема граждан в Кривом Роге неоднократно получал жалобы на запыление предприятием жилые районы", - отметил Андрей Мальованый, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщается в пресс-релизе ГЭИ, в ходе проверки специалисты ведомства проверят выполнение мероприятий по пылеподавлению при проведении массовых взрывов в карьере и движении технологического автотранспорта. Также Госэкоинспекция проконтролирует, закрепляются ли поверхности промышленной площадки специальными веществами, которые предотвращают распространение пыли.

"Кроме того, инспекторы ГЭИ проверят выполнение предприятием условий выводов по оценке воздействия на окружающую среду, а также разрешений на выбросы загрязняющих веществ", - добавил глава ведомства.

Внеплановая проверка ООО "Рудомайн" продлится 10 дней.

ООО "Рудомайн" зарегистрировано в мае 2010 года. Основной вид деятельности – добыча железных руд. По данным компании, она активно работает на территории Украины, СНГ и Европы. Начиная с 2005 года, она переработала более 20 млн тонн некондиционных руд Криворожского железорудного бассейна.

По данным Единого госреестра юрлиц на сентябрь 2021 года, в собственности компании "АРДК Майнинг Эссет Менеджмент Холдинг Лтд" (Кипр) находится 100%-ная доля ООО "Рудомайн". Конечный бенефициар – гражданин Кипра Андреу Катя. 

Ранее владельцем ООО "Рудомайн" являлась компания "Фернандо Трейдинг Лтд." (Вест-Индия) с конечным бенефициаром - физлицом-резидентом Анатолием Медведевым.

Уставный капитал ООО – 19,178 млн грн.

Теги: #рудомайн #проверка #госэкоинспекция #украина
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