В Украине рассматривают возможность введения классификации улиц по назначению

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины рассматривает возможность введения классификации улиц по их функциональному назначению, сообщила пресс-служба замминистра регионального развития Льва Парцхаладзе.

Согласно сообщению, соответствующие изменения планируется внести в государственные строительные нормы (ГСН).

"Украине сегодня не хватает разумного и качественного подхода к организации пешеходной и транспортной инфраструктуры. Как это, например, работает в Европе, где улицы и дороги классифицируются по их функциональному назначению. То есть, это улицы, рассчитанные только на пешеходов, велосипедистов, общественный транспорт или автомобили или для смежного движения. Это позволяет правильно и эффективно организовывать работу транспорта, создает безопасные и благоприятные условия для пешеходов. Поэтому сейчас рассматривается вопрос возможности внедрения такого опыта и у нас", – цитируется в сообщении Л.Парцхаладзе.

В соответствии с классификацией, могут быть прописаны требования и рекомендации к ширине разных функциональных зон.

По словам Л.Парцхаладзе, это позволит минимизировать пробки в городах, уменьшить уровень автомобилизации за счет приоритета общественного транспорта и организации многофункциональных улиц.

Соответствующие изменения могу внести в ГСН В.2.3-5:2018 "Улицы и дороги населенных пунктов".