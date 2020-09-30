Экономика

11:19 30.09.2020

Нацсовет реформ поддержал передачу функции контроля в стройотрасли третьим лицам – Парцхаладзе

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Нацсовет реформ поддержал передачу функции контроля в стройотрасли третьим лицам – Парцхаладзе

 Национальный совет реформ на заседании в Виннице во вторник поддержал передачу функций контроля в строительной отрасли третьим лицам в рамках реформы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

"Если государство не справляется с функцией контроля в строительной отрасли – её нужно передать в частные руки. Только тогда мы сможем побороть коррупцию и привлекать новые инвестиции! Именно такую идею поддержали вчера члены Нацсовета", – написал Парцхаладзе в Facebook в среду.

По его словам, передача функций контроля в третьи руки позволит убрать монополию и коррупцию на строительном рынке, что, в свою очередь, позитивно отразится на инвестиционной привлекательности страны и благосостоянии украинцев.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что реформа ГАСИ будет завершена до конца октября. Ранее правительство планировало провести реформу сферы градостроительства до января 2021 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 сентября подписал указ о создании Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства как консультативно-совещательного органа при президенте страны. Руководитель Офиса президента Украины в месячный срок обязан внести предложения по персональному составу Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.

Теги: #недвижимость #парцхаладзе #нацсовет_реформ #гаси
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