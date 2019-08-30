Приоритетные задачи Министерства развития громад и территорий не изменятся – новоназначенный министр

Министерство развития громад и территорий будет продолжать работу над приоритетными задачами, которыми занималось Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ, сообщила новоназначенный министр развития громад и территорий Алена Бабак.

"В приоритетных направлениях деятельности Министерства развития громад и территорий и в дальнейшем – децентрализация и региональное развитие, энергоэффективность и ЖКХ, архитектура и строительство. Из нововведений, и это касается всех министерств, - внедрение блока по диджитализации", – цитирует пресс-служба ведомства новоназначенного министра.

При этом Бабак отметила важность вопроса диджитализации, учитывая деятельность министерства по внедрению и ведению электронных реестров и услуг.

По ее словам, первоочередной задачей министерства является наработка маршрутной карты, подача безотлагательных инициатив на рассмотрение ближайшего заседания правительства, наработка перспектив развития структурных подразделений ведомства.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"), в частности, нардепа 8-го созыва А.Бабак (фракция "Самопомич") на пост министра развития громад и территорий.