События

15:19 19.08.2019

В Украине почти половина зданий школ в неудовлетворительном состоянии

1 мин читать
В Украине почти половина зданий школ в неудовлетворительном состоянии

В Украине около 40% зданий школ находятся в неудовлетворительном состоянии, 10% школ - без туалетов в помещении, а 90% школ полностью не предусмотрены для детей с инвалидностью, сообщил замминистра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

"У нас приблизительно 40% зданий школ находятся в неудовлетворительном состоянии", - сказал он на образовательном форуме "Всеукраинская августовская конференция" в понедельник в Киеве.

Кроме того, по словам Парцхаладзе, на данный момент в 47% школ температура зимой не превышает +16°, 10% школ без туалетов в помещении, 90% школ полностью не предусмотрены для детей с инвалидностью, 30% сельских школ являются малокомплектными, а в 50% городских школ дети учатся в переполненных учреждениях и есть вторая смена.

Теги: #школа #парцхаладзе #минрегион
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:56 15.08.2019
На Крещатике в Киеве в выходные пройдет ежегодная школьная ярмарка

На Крещатике в Киеве в выходные пройдет ежегодная школьная ярмарка

13:48 14.08.2019
Невакцинированные дети не будут допущены в школы и сады

Невакцинированные дети не будут допущены в школы и сады

12:07 02.08.2019
Минрегион обновил требования к системам пожаротушения

Минрегион обновил требования к системам пожаротушения

17:20 01.08.2019
Минрегион в новых ГСН удвоил количество женских туалетов в театрах и кинотеатрах

Минрегион в новых ГСН удвоил количество женских туалетов в театрах и кинотеатрах

13:27 01.08.2019
Подготовка к отопительному сезону в Украине идет в соответствии с графиком

Подготовка к отопительному сезону в Украине идет в соответствии с графиком

15:04 27.06.2019
ГСН о планировании и застройке территорий продолжают действовать, несмотря на решение суда

ГСН о планировании и застройке территорий продолжают действовать, несмотря на решение суда

12:26 27.06.2019
Парковки на эксплуатируемых крышах ТРЦ можно будет проектировать с 1 июля

Парковки на эксплуатируемых крышах ТРЦ можно будет проектировать с 1 июля

14:59 25.06.2019
Учителя, ученики и родители имеют право сами решать, в какой одежде дети будут учиться в школе - Гриневич

Учителя, ученики и родители имеют право сами решать, в какой одежде дети будут учиться в школе - Гриневич

12:19 12.06.2019
Минрегион намерен реформировать ГАСИ

Минрегион намерен реформировать ГАСИ

18:09 11.06.2019
Проект "Киев Сити" должен стать одним из символов изменений в стране - Парцхаладзе

Проект "Киев Сити" должен стать одним из символов изменений в стране - Парцхаладзе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ ранен с начала суток на Донбассе вследствие обстрелов боевиков украинских позиций

На пожаре в одесской гостинице погиб ребенок и гражданка Австралии, опознано шесть погибших из девяти

Глава Госкино Украины Ильенко написал заявление об увольнении

Из-за неправильного обращения с оружием 1 военнослужащий погиб, 3 получили ранения - штаб ООС

Амос Дов Сильвер выдан компетентным органам Израиля

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция задержала в зоне отчуждения ЧАЭС "сталкера" из США

Адвокат Балуха не знает местонахождения своего подзащитного

Кабмин внес изменения в порядок и правила обязательного страхования гражданской авиации

В кабинете замгенпрокурора Стрижевской обнаружена несанкционированная "прослушка"

СБУ подозревает руководствомашиностроительного предприятия в поставках оборудования на шахты в ОРДО

Ущерб от незаконных вырубок в Октябрьском лесничестве Харьковской области составил почти 24 млн грн

Суд арестовал блогера, снимавшего на видео свои издевательства над ветераном АТО в Хмельницком

В РФ загорелся цех по переработке пороха

Житель Винничины продавал оружие и боеприпасы, в том числе представителям местного криминалитет

Поставлявшее топливо для ЧФ РФ судно "Мрия" арестовано по решению суда

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА