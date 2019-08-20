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13:39 20.08.2019

Минрегион ужесточает нормы пожарной безопасности в гостиницах с 1 октября

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Минрегион ужесточает нормы пожарной безопасности в гостиницах с 1 октября

Обновленные государственные строительные нормы (ГСН) о повышении требований пожарной безопасности в гостиницах вступят в силу с 1 октября 2019 года, сообщила пресс-служба замминистра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Льва Парцхаладзе.

"…В новых нормах о проектировании гостиниц мы предусмотрели ряд современных решений для усиления обязательной пожарной безопасности в них (в гостиницах – ИФ). В частности, вводим возможность использования эффективных систем пожаротушения тонкораспыленной водой, а также современных систем раннего выявления угроз и чрезвычайных ситуаций. Нормы начнут действовать уже с октября", – цитируется в сообщении Парцхаладзе.

Согласно обновленным номам, системы пожаротушения в гостиницах должны устанавливаться в соответствии с ГСН "Системы противопожарной защиты", а подъезд пожарных машин к зданиям следует предусматривать согласно нормам "Планирование и застройка территорий".

При этом в ГСН установлены требования к огнестойкости зданий, а также количеству этажей и площадей противопожарных отсеков.

Норма также позволяет размещать гостиницы на 1-3 этажах общественных и жилых зданий I-III степени огнестойкости при условии отделения их в противопожарный отсек с отдельными путями эвакуации.

Изменения в ГСН "Гостиницы" разработаны специалистами ПАО "КиевЗНИИЭП".

Как сообщалось, ГСН также содержит рекомендацию о проектировании подключения к скоростному интернету и телевидению в гостиничных номерах и местах общего пользования, об установке электронных систем доступа в новых и реконструированных гостиницах, а также отменяет ряд устаревших требований.

Теги: #парцхаладзе #пожарная_безопасность #гостиницы #минрегионстрой
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