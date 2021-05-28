Президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе объявил о запуске девелоперской компании "Новое столетие", в которой он выступил управляющим партнером.

Как сообщил Парцхаладзе на странице в Facebook, девелопер работает над тремя проектами, один из которых – коворкинг GNRTR lounge&offices для специалистов в сфере недвижимости.

"Коворкинг от "Нового столетия" создан на базе переформатированного помещения в самом центре Киева. Проект на стадии реализации. Долгожданное открытие планируем уже в ближайшие месяцы", – написал он.