Экономика

18:20 28.05.2021

Парцхаладзе объявил о запуске девелоперской компании "Новое столетие"

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Парцхаладзе объявил о запуске девелоперской компании "Новое столетие"

Президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе объявил о запуске девелоперской компании "Новое столетие", в которой он выступил управляющим партнером.

Как сообщил Парцхаладзе на странице в Facebook, девелопер работает над тремя проектами, один из которых – коворкинг GNRTR lounge&offices для специалистов в сфере недвижимости.

"Коворкинг от "Нового столетия" создан на базе переформатированного помещения в самом центре Киева. Проект на стадии реализации. Долгожданное открытие планируем уже в ближайшие месяцы", – написал он.

Теги: #парцхаладзе #запуск #компания
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