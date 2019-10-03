Парцхаладзе вернулся на должность президента Конфедерации строителей Украины

Лев Парцхаладзе с 3 октября покинул должность заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ и вернулся в Конфедерацию строителей Украины в качестве ее президента.

"Остаюсь в строительной отрасли. Друзья, с сегодняшнего дня я больше не являюсь заместителем министра Минрегиона. Но строительную отрасль, конечно, не оставлю. Это дело всей моей жизни. Поэтому с сегодняшнего дня я восстанавливаю свое членство в Конфедерация строителей Украины как ее президент", - написал Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество со всеми профильными участниками рынка.

"ДБНы (государственные строительные нормы, укр. – ИФ), Doing Business и многие другие важные изменения в сфере остаются для нас в приоритете. И мы будем дальше продолжать изменять ее к лучшему. Будем открыто и публично работать над усовершенствованием нормативно-правовой базы, улучшением инвестиционного климата, установлением действенных норм для максимального упрощения разрешительных процедур в строительстве", - добавил Парцхаладзе.

Как сообщалось, 4 сентября на заседании Кабинета министров было принято решение об увольнении 36 заместителей и первых заместителей министров из 12 ведомств.

Лев Парцхаладзе, курирующий строительную отрасль, был уволен с должности заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ.