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17:52 09.04.2019

Минрегион установит требования к жесткости конструкций для каркасов высотных зданий

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Минрегион установит требования к жесткости конструкций для каркасов высотных зданий

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины планирует ввести новые государственные строительные нормы (ГСН), которыми устанавливаются требования к жесткости стальных и сталежелезобетонных конструкций для проектирования каркасов высотных зданий.

"Сегодня в действующих нормах о проектировании высотных зданий требования к жесткости несущих конструкций сформулированы лишь для железобетонных каркасов. Однако современные технологии и решения позволяют использовать в высотном строительстве и другие материалы, в частности, сталь и сталежелезобетон. Поэтому в проекте новых ГСН мы предлагаем прописать соответствующие требования и для этих конструкций", – цитирует заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ Льва Парцхаладзе пресс-служба.

По его словам, использование сталежелезобетонных конструкций позволит увеличить несущую способность зданий, минимум, на 20%. Кроме того, монтаж таких конструкций можно проводить вне зависимости от сезона и вдвое быстрее, чем монтаж конструкций из железобетона.

Согласно проекту нормы, выбор конкретной конструктивной системы высотного здания со стальным каркасом должен определяться на основании технико-экономических расчетов. Предпочтение следует отдавать рамным и рамно-связевым системам несущего стального каркаса. Толщина стен ядер жесткости, а также несущих простенков, диафрагм жесткости может приниматься переменной по высоте. Гибкость стальных колонн следует принимать в соответствии с ГСН В.2.6-198: 2014 "Стальные конструкции. Нормы проектирования ".

Новые ГСН В.2.2-24:20ХХ "Высотные здания и комплексы" разрабатывает ДП "Научно-исследовательский центр строительного производства".

Теги: #минрегионразвития #парцхаладзе #украина #гсн #высотка #требования
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