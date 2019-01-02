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12:45 02.01.2019

В Украине стартовала монетизация жилищных субсидий

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В Украине стартовала монетизация жилищных субсидий

В Украине с 1 января 2019 года вступил в силу порядок предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме.

Согласно постановлению правительства №1176 от 27 декабря, с 1 января 2019 года в денежной форме будут предоставляться субсидии тем домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением.

При этом проект постановления предусматривает, что домохозяйства, которым субсидия назначена в текущем году, продолжат получать ее до окончания отопительного периода в соответствии с действующим порядком – путем перечисления бюджетных средств местным органам социальной защиты населения на счета организаций, предоставляющих услуги.

С мая 2019 года назначение субсидии домохозяйствам, которые ее получали на протяжении 2018/2019 года, будет предоставляться в денежной форме только после предоставления нового заявления и декларации, в которых обязательно определяется номер мобильного телефона заявителя.

Начиная с октября 2019 года, денежная форма охватит всех получателей льгот и жилищных субсидий.

Администрирование механизма монетизации будет осуществлять государственный Ощадбанк.

"С сегодняшнего дня, все, кто обратится за субсидией с новым пакетом документов, получать помощь уже по новому алгоритму. Средства для оплаты коммунальных платежей поступать на персональный аккаунт субсидианта в Ощадбанк", - сообщила пресс-служба правительства в социальной сети Facebook.

Теги: #монетизация #жилищные_субсидии
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