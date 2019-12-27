С 1 января монетизировать льготы за коммуналку можно в любое время - Гончарук

Кабинет министров Украины отменил временные ограничения монетизации льгот на коммунальные услуги.

"С 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги", - написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в пятницу.

По его словам, ранее разрешалось подать соответствующее заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей.