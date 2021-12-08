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11:51 08.12.2021

YouTube запускает программу монетизации контента YouTube Shorts Fund в Украине

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YouTube запускает программу монетизации контента YouTube Shorts Fund в Украине

YouTube объявил о запуске своей программы монетизации контента YouTube Shorts Fund в Украине.

Согласно сообщению платформы в среду, начиная с декабря 2021 года будут поощряться украинские авторы и артисты, создающие креативные и уникальные короткие видео.

Отмечается, что фонд в размере $100 млн был впервые представлен еще в мае этого года и уже доступен на многих рынках по всему миру. Запуск в Украине стал очередным шагом на пути к реализации долгосрочного плана монетизации для YouTube-формата Shorts.

Для участия в программе YouTube Shorts Fund авторы должны соответствовать следующим критериям: за последние 180 дней на канале должно быть загружено хотя бы одно короткое видео, соответствующее требованиям; каналы должны соответствовать правилам сообщества YouTube, правилам в отношении авторского права и правилам в отношении монетизации; авторы должны быть старше возраста совершеннолетия в своей стране/регионе.

Кроме того, для участия в программе не обязательно, чтобы каналы на данный момент участвовали в программе монетизации на YouTube.

При этом отмечается, что каналы, загружающие видео с водяными знаками или логотипами сторонних социальных сетей, неоригинальные видео (например, неотредактированные клипы из фильмов или телешоу) или видео, повторно загруженные с каналов других авторов, к программе монетизации YouTube Shorts Fund допущены не будут.

В рамках программы YouTube Shorts Fund соответствующие требованиям каналы могут зарабатывать от $100 до $10 тыс. каждый месяц. При этом суммы бонусных выплат корректируются в зависимости от общей эффективности канала и местонахождения аудитории.

В целом за последние три года YouTube выплатил авторам, артистам и медиа-компаниям более $30 млрд.

В ближайшие месяцы YouTube планирует расширить программу еще на большее количество стран.

Теги: #программа #youtube #монетизация
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