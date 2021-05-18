Экономика

19:09 18.05.2021

С мая 2021 года все субсидии гражданам будут выплачиваться исключительно в наличной форме – Минсоцполитики

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С мая 2021 года все субсидии гражданам будут выплачиваться исключительно в наличной форме – Минсоцполитики

Все жилищные субсидии для граждан Украины с мая 2021 года будут выплачиваться исключительно в наличной форме, заявил замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, во вторник, во время своего брифинга на тему: "Новые условия назначения субсидий", Музыченко рассказал, что принципиальным положением новых правил назначения жилищной субсидии является завершение процесса ее монетизации.

"С 2019 года был начат соответствующий процесс и в прошлом отопительном периоде жилищная субсидия предоставлялась в денежной форме, но 2-мя различными механизмами: наличные выплаты, которые получали почти 95% получателей субсидии; денежная безналичная форма, путем зачисления на счет в "Ощадбанке" (около 5% - 160 тыс. домохозяйств), а уже "Ощадбанк" проводил расчеты с предприятиями. С 1 мая 2021 года этот переходный процесс завершается и соответственно, все субсидии с мая будут рассчитываться и выплачиваться гражданам исключительно в наличной форме", - заявил замминистра.

Он отметил, что это даст возможность гражданам "оперативно управлять этими средствами, и после оплаты жилищно-коммунальных услуг они смогут свободно распоряжаться сэкономленными суммами субсидий".

В то же время, Музыченко добавил, что все граждане, которые пользовались безналичной субсидией прошлого отопительного периода до декабря текущего года (до конца 2021 г.), смогут получить соответствующие средства.

"Тем гражданам, которые имеют открытые счета в "Ощадбанке", уже в июне будет проведено перечисление этих средств. Те, кто не имеет открытых счетов в "Ощадбанке", должны открыть счет, после чего они смогут получить сэкономленные размеры субсидий в течение прошлого отопительного периода для их использования на собственные нужды", - подчеркнул чиновник.

Теги: #минсоцполитики #субсидия #монетизация
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