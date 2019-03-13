Экономика

10:55 13.03.2019

Монетизация субсидий на оплату ЖКХ услуг проходит планово и без сбоев – Ощадбанк

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Монетизация субсидий на оплату ЖКХ услуг проходит планово и без сбоев – Ощадбанк

Монетизация субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, стартовавшая в Украине с 12 марта, проходит планово и без сбоев, свидетельствуют данные государственного банка Ощадбанк.

Как сообщается на сайте Кабинета министров Украины, в первый день через систему платежей "Быстрая копейка" выплачено субсидий на сумму 19,4 млн грн, которые были оформлены 11 тыс. 172 переводами. На карты зачислены 204 тыс. 224 перевода на сумму 333,4 млн грн. Кампания продолжается.

Программа монетизация субсидий в Украине действует как способ помощи уязвимым слоям населения. Сэкономленные благодаря эффективному потреблению ресурсов деньги будут оставаться у потребителей.

Теги: #жкх #субсидии #монетизация #ощадбанк
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