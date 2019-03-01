Экономика

11:23 01.03.2019

Монетизированные субсидии составят от 0 до 24 тыс. грн, сумму будут определять индивидуально – Рева

1 мин читать
Монетизированные субсидии составят от 0 до 24 тыс. грн, сумму будут определять индивидуально – Рева

Суммы монетизированных субсидий для домохозяйств будут определяться индивидуально, они составят от 0 до 24 тыс. грн, что в среднем составит 1681 грн, сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Уже в марте 2019 года они получат наличные средства в размере назначенной им субсидии за февраль. В среднем это составляет 1681 грн. Обращаю внимание, что это средний показатель", - сказал он с трибуны Верховной Рады Украины во время "часа вопросов" к правительству в пятницу.

Министр отметил, что сумму субсидии определят индивидуально для каждого домохозяйства.

"От нуля до 24 тыс. грн, у нас есть такой субсидиант, который в Харьковской области получает такую сумму. То есть каждый получит индивидуально определенную сумму и она будет разной", - сказал А.Рева.

Он также отметил, что по состоянию на 20 февраля субсидии в наличной форме получат 3 млн 378 тыс. 807 домохозяйств.

Теги: #рева #украина #монетизация #субсидии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:39 01.03.2019
На выплату субсидий наличными в марте направят почти 5,7 млрд грн – министр соцполитики

На выплату субсидий наличными в марте направят почти 5,7 млрд грн – министр соцполитики

11:26 01.03.2019
Тимошенко: Мы должны объединяться, чтобы освободить Украину от коррупционной системы

Тимошенко: Мы должны объединяться, чтобы освободить Украину от коррупционной системы

11:13 01.03.2019
Война РФ против Украины за 5 лет унесла жизни 13 тысяч украинцев, из которых 3 тысячи военнослужащих – Турчинов

Война РФ против Украины за 5 лет унесла жизни 13 тысяч украинцев, из которых 3 тысячи военнослужащих – Турчинов

10:58 01.03.2019
Водитель украинского автобуса погиб, двое пассажиров ранены в ночном ДТП в Польше

Водитель украинского автобуса погиб, двое пассажиров ранены в ночном ДТП в Польше

10:36 01.03.2019
С 15 марта возобновляется регулярное авиационное сообщение с Ужгородом – Порошенко

С 15 марта возобновляется регулярное авиационное сообщение с Ужгородом – Порошенко

10:28 01.03.2019
В апреле в КПИ пройдет экономический форум в рамках проекта по популяризации Украины в мире через культурную дипломатию - вице-премьер

В апреле в КПИ пройдет экономический форум в рамках проекта по популяризации Украины в мире через культурную дипломатию - вице-премьер

10:20 01.03.2019
"Харьковский бронетанковый завод" модернизирует поставляемые в подразделения ДШВ и морпехов танки Т-80БВ

"Харьковский бронетанковый завод" модернизирует поставляемые в подразделения ДШВ и морпехов танки Т-80БВ

10:10 01.03.2019
Украина по итогам 2018г возглавила десятку стран с наибольшим количеством новых случаев кори – ЮНИСЕФ

Украина по итогам 2018г возглавила десятку стран с наибольшим количеством новых случаев кори – ЮНИСЕФ

09:23 01.03.2019
Из Дели вылетела часть украинцев, рейс которых был отмене накануне, остальные – вечером и в субботу

Из Дели вылетела часть украинцев, рейс которых был отмене накануне, остальные – вечером и в субботу

09:14 01.03.2019
НБУ намерен пересмотреть критерии определения системно важных банков

НБУ намерен пересмотреть критерии определения системно важных банков

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гуайдо может выплатить апрельский транш по связанным с американской Citgo облигациям PDVSA

НБУ намерен пересмотреть критерии определения системно важных банков

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" из-за невыполнения решения арбитража увеличился почти на $200 млн

Украина в январе увеличила добычу газа на 2,4%

Счета ЭМСС арестованы в 10 банках для исполнения решения суда о погашении долга перед "ДТЭК Высоковольтные сети"

ПОСЛЕДНЕЕ

Гуайдо может выплатить апрельский транш по связанным с американской Citgo облигациям PDVSA

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" из-за невыполнения решения арбитража увеличился почти на $200 млн

Промышленники обратились к премьеру и ведомствам отозвать проекты решений о повышении ж/д тарифов

Украина в январе увеличила добычу газа на 2,4%

Промышленники обратились к премьеру и ведомствам отозвать проекты решений о повышении ж/д тарифов

Brent продолжает дешеветь, WTI перешла к росту

В суд направлено дело относительно троих сотрудников "Киевавтодора" и коммерческого подрядчика, которые незаконно завладели 8 млн грн госсредств

Счета ЭМСС арестованы в 10 банках для исполнения решения суда о погашении долга перед "ДТЭК Высоковольтные сети"

Минфин создал комиссию по корпоратизации "Укрэнерго"

НКРЭКУ одобрила проект изменений в Кодекс ГТС в части доступа к мощностям

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА