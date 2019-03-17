Гройсман: ключевое преимущество монетизации субсидий - возможность эффективно использовать ресурсы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что ключевым преимуществом процесса монетизации субсидий является возможность эффективного использования украинцами ресурсов и экономия на коммунальных платежах для собственных нужд, сообщает сайт правительственного портала.

"Если человек сэкономил на услугах - меньше потратил, вся экономия перейдет человеку на собственные нужды", - отметил В.Гройсман.

Также он отметил, что правительство в настоящее время уже выплатило около 350 млн грн субсидий.

"Процесс пошел. Эти деньги принадлежат украинцам. Фактически к новому отопительному сезону придем с работающей системой", - сказал В.Гройсман.