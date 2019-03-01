На выплату субсидий наличными в марте направят почти 5,7 млрд грн – министр соцполитики

Почти 5,7 млрд гривень правительство Украины направит на выплату субсидий в денежной форме в марте, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Всего для обеспечения выплаты субсидий наличными в марте месяце будет направлено 5 млрд 663 млн 211 тыс 195 грн", - сказал он, выступая в пятницу в Верховной Раде Украины во время часа вопросов к правительству.

Как известно, с 1 марта в Украине начинается процесс монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, ныне претендуют на получение монетизированной субсидии 3 млн 742 тыс. домохозяйств. Он отметил, что соответствующие выплаты за текущий отопительный сезон будут выплачены в марте, апреле и мае текущего года. "После этого будет осуществлено переназначение субсидии на новый год, начиная с мая 2019 года", - пояснил министр.