Экономика

21:36 16.05.2019

На монетизацию субсидий правительство потратило почти 6 млрд гривен – Гройсман

1 мин читать
На монетизацию субсидий правительство потратило почти 6 млрд гривен – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров направил на монетизацию субсидий 3,4 млн. граждан 5,7 млрд. грн, сообщает пресс-служба кабинета Министров Украины.

"Люди имеют государственную поддержку на оплату услуг. Это важно. Статистика говорит следующее: мы монетизировали субсидии для 3,4 млн домохозяйств. На это направлен 5,7 млрд. грн, - сказал Владимир Гройсман. - Это деньги людей. Нужно, чтобы люди получали средства и понимали цену и стоимость услуг" – рассказал В.Гройсман

Глава Правительства подчеркнул, что процесс монетизации субсидий тесно связан и с процессами модернизации коммунального хозяйства, ответственность за которые несет местная власть.

"Вот сейчас я слышу, что в городах отключают горячую воду. Так я призываю местные власти не выключать воду, а проводить модернизацию систем. Средства на это", - подытожил премьер-министр Украины

Теги: #гройсман #монетизация #субсидии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:01 16.05.2019
Гройсман призвал "Нафтогаз" реализовать отделение ГТС по модели ownership unbundling

Гройсман призвал "Нафтогаз" реализовать отделение ГТС по модели ownership unbundling

10:48 16.05.2019
Гройсман: вышиванка - это символ украинской идентичности, любви к своей стране

Гройсман: вышиванка - это символ украинской идентичности, любви к своей стране

07:23 16.05.2019
Монетизация субсидий на оплату жилкомуслуг начнется с 1 октября

Монетизация субсидий на оплату жилкомуслуг начнется с 1 октября

13:31 15.05.2019
Публичный международный финаудит "Укроборонпрома" должен быть начат до конца мая

Публичный международный финаудит "Укроборонпрома" должен быть начат до конца мая

11:57 15.05.2019
Украина введет зеркальные санкции по отношению к товарам из РФ и специальные пошлины на российские товары

Украина введет зеркальные санкции по отношению к товарам из РФ и специальные пошлины на российские товары

10:51 13.05.2019
Гройсман: центристская позиция - самая правильная для государства

Гройсман: центристская позиция - самая правильная для государства

10:28 13.05.2019
Условием запуска рынка электроэнергии является недопущение ее подорожания для населения

Условием запуска рынка электроэнергии является недопущение ее подорожания для населения

14:43 11.05.2019
Проблемы со светлыми нефтепродуктами и энергоуглем из-за санкций РФ отсутствуют

Проблемы со светлыми нефтепродуктами и энергоуглем из-за санкций РФ отсутствуют

14:34 11.05.2019
Гройсман верит в завершение анбандлинга "Нафтогаза" до 1 января 2020 года

Гройсман верит в завершение анбандлинга "Нафтогаза" до 1 января 2020 года

12:47 11.05.2019
Гройсман хочет вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение

Гройсман хочет вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гройсман призвал "Нафтогаз" реализовать отделение ГТС по модели ownership unbundling

ДТЭК закрыл сделки по покупке "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго"

IFC разместил дебютный выпуск облигаций в гривне на 1,35 млрд грн под 15,75%

Россия может прервать украинский транзит даже без запуска "Северного потока-2" – Коболев

Миссия МВФ прибудет в Украину на следующей неделе

ПОСЛЕДНЕЕ

Торги на DebtX активами Дельта Банка на $182 млн завершились безрезультатно

Группа ТАС продолжит скупать дешевые активы - Тигипко

Эстонская желдорога в I квартале снизила чистую прибыль в 4 раза на фоне падения грузоперевозок на 4,5%

Крупные украинские бизнесмены поддерживают усиление властями политики протекционизма

Международные инвесторы считают маловероятной денационализацию ПриватБанка

Рост нефтяного рынка ускорился, Brent превысила $73 за баррель

ДТЭК закрыл сделки по покупке "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго"

Инвесторы допускают снижение геополитических рисков Украины в связи с избранием нового президента

IFC разместил дебютный выпуск облигаций в гривне на 1,35 млрд грн под 15,75%

Ритейлеры одежды отказываются от кашемира из-за ущерба для окружающей среды

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА