На монетизацию субсидий правительство потратило почти 6 млрд гривен – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров направил на монетизацию субсидий 3,4 млн. граждан 5,7 млрд. грн, сообщает пресс-служба кабинета Министров Украины.

"Люди имеют государственную поддержку на оплату услуг. Это важно. Статистика говорит следующее: мы монетизировали субсидии для 3,4 млн домохозяйств. На это направлен 5,7 млрд. грн, - сказал Владимир Гройсман. - Это деньги людей. Нужно, чтобы люди получали средства и понимали цену и стоимость услуг" – рассказал В.Гройсман

Глава Правительства подчеркнул, что процесс монетизации субсидий тесно связан и с процессами модернизации коммунального хозяйства, ответственность за которые несет местная власть.

"Вот сейчас я слышу, что в городах отключают горячую воду. Так я призываю местные власти не выключать воду, а проводить модернизацию систем. Средства на это", - подытожил премьер-министр Украины