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17:45 19.12.2018

Суд отказался удовлетворить иск Насирова с требованием возместить 1 млн грн со стороны кардиолога, дававшего показания в суде

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Суд отказался удовлетворить иск Насирова с требованием возместить 1 млн грн со стороны кардиолога, дававшего показания в суде

Шевченковский районный суд Киева на заседании в среду отказал в удовлетворении иска главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова в отношении кардиолога Максима Соколова, который по обращению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) давал показания о состоянии здоровья Р.Насирова на суде в 2017 году.

"Судья вернулась из совещательной (комнаты) и объявляет решение по делу Насирова против врача Соколова. Судья полностью отказала в удовлетворении иска Насирова к врачу Соколову", - говорится в сообщении организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) в Твиттере.

Врач М.Соколов в ходе судебного заседания, в частности, отметил, что после того, как он давал тогда показания в суде, адвокаты Р.Насирова сказали: "Мы вам еще покажем".

Как сообщалось, Р.Насиров требовал от кардиолога М.Соколова возмещение в 1 млн грн.

"…в Шевченковском суде города Киева будут рассматривать дело врача, свидетельствующего по уголовному производству Романа Насирова. Врач – Максим Соколов, интервенционный кардиолог, который работает в Институте кардиологии им. академика М.Д.Стражеско", - написала и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Она сообщила, что НАБУ обращалось в Институт кардиологии с просьбой осуществить обследование состояния здоровья Р.Насирова. А позже кардиолог М.Соколова как председатель комиссии давал показания в суде по делу главы ГФС.

"Находясь под присягой и отвечая на вопрос судьи, он озвучил факты о состоянии здоровья Насирова. Насиров подал гражданский иск в суд, потому что эти данные огласили без его разрешения. Параллельно адвокаты Насирова подали в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по той же причине. В суде от врача Насиров требует 1 млн грн возмещения", - написала У.Супрун.

Теги: #цпк #супрун #насиров
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