Судьям ОАСК могут ограничить сроки ознакомления с делом, сообщает ЦПК

В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) продолжается рассмотрение ходатайства НАБУ по установлению подозреваемым и адвокатам предельного срока для ознакомления с материалами дела, сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

"Сегодняшнее заседание началось с отказа следственной судьи Олейник в удовлетворении ходатайств о трансляции дела. Судья решила, что публикации постановления в реестре судебных решений, а также новости на сайте суда о результате рассмотрения дела будет достаточно", - пишет ЦПК в своем телеграм-канале.

После этого началось попытки защиты отложить заседание, в частности потому, что подозреваемый судья Санин прибыл на заседание без адвоката, который находится в отпуске. После отказа в отложении, адвокат другого подозреваемого судьи ОАСК, который является человеком с инвалидностью по зрению, заявил, что поскольку ему не предоставили материалы дела с переводом шрифтом Брайля, то он не может с ними ознакомиться, и подал жалобу следственному судье. Он просил отложить рассмотрение ходатайства, пока эту жалобу рассмотрят.

В результате один за другим были представлены 4 различные ходатайства об отложении, однако судья решил продолжать рассмотрение.

В своем выступлении детектив заявил, что со стороны большинства подозреваемых, в том числе судей ОАСК и их адвокатов, происходит затягивание с ознакомлением. И это при том, что с мая все материалы есть в отсканированном виде.

Детектив считает, что защиты будет достаточно ознакомиться в формате: 2 тома в день, а также параллельно записи разговоров. Для этого он предлагает установить срок в 5 месяцев с момента вынесения постановления. При этом НАБУ учитывает, что прошло уже 6 месяцев со дня открытия материалов, то есть всего у защиты будет почти год на ознакомление с материалами дела, чего должно быть вполне достаточно.

Рассмотрение ходатайства продолжат 5 октября в 9:30.

Как сообщалось, НАБУ сообщило о вручении подозрения главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителям Евгению Аблову и Владимиру Келеберде, четырем судьи и экс-главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

По данным следствия, всего подозрения в захвате государственной власти вручались 12 лицам.

"Эти лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе", - сообщалось на странице НАБУ в Facebook.

Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины. Его заместителю инкриминируется ч.5 ст.27, ст.351-2 (пособничество в препятствовании деятельности ВСП, ВККСУ, ч.2 ст.376 УК, остальным судьям ОАСК - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК, судье Суворовского районного суда г.Одессы - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. "В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом", - сообщается на странице САП в Facebook.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. 21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.