ЕСПЧ рассматривает дело о манипуляциях с отбором судей Верховного суда, сообщает ЦПК

Европейский суд по правам человека коммуницировал дело по иску судьи Романа Брегея, в котором оспариваются нарушения при формировании Верховного суда в 2017 году, сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

По данным ЦПК, соответствующее решение было обнародовано на сайте суда 27 сентября.

Судья Кировоградского окружного административного суда Брегей обжаловал в ЕСПЧ решение Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), принятое в рамках конкурса в Верховный суд в марте 2017 года.

"Этим решением ВККС "реанимировала" 43 кандидатов в Верховный суд, которые не набрали минимальный допустимый балл за практическое задание, а значит по правилам самой ВККС не должны были пройти в следующий этап конкурса", - отмечается в пресс-релизею

Один из ключевых вопросов, который стоит перед ЕСПЧ, - законно ли ВККС допустила к следующему этапу конкурса 43 кандидатов, которые не набрали минимальный балл.

"Решение ЕСПЧ может стать первым документом, который на таком высоком уровне зафиксирует нарушения, допущенные ВККС при отборе судей Верховного суда. До сих пор об этих нарушениях говорили только эксперты и сами участники конкурса, тогда как власть всячески пыталась создать картинку самого прозрачного и справедливого отбора", - отмечает эксперт ЦПК Галина Чижик.