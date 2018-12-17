События

12:48 17.12.2018

В аэропорту "Харьков" задержан один из заказчиков убийства общественного активиста Олешко – Аброськин

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В аэропорту "Харьков" задержан один из заказчиков убийства общественного активиста Олешко – Аброськин

В аэропорту "Харьков" правоохранители задержали жителя г.Днепр, который обоснованно подозревается в соучастии в убийстве бердянского активиста, участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (позывной "Сармат"), будучи одним из заказчиков данного преступления, сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Вчера при попытке пересечь границу в международном аэропорту "Харьков" сотрудниками криминальной полиции был задержан житель Днепра, который обоснованно подозревается и является одним из заказчиков убийства общественного деятеля, участника АТО Виталия Олешко, который был убит 31.07.2018 года в Бердянске", - написал В.Аброськин в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

При этом каких-либо подробностей о задержанном он не сообщил.

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, подозреваемого выявили пограничники при попытке сесть на борт рейсом "Харьков – Стамбул".

"Во время проверки документов гражданина Украины 1984 года рождения правоохранители выяснили, что это лицо находится в розыске по ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Мужчина пытался вылететь рейсом "Харьков - Стамбул", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В.Олешко (позывной Сармат) был застрелен из обреза охотничьего ружья 31 июля в центре Бердянска. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в убийстве В.Олешко - четверых в г.Васильевка Запорожской области, еще одного - в Бердянске.

В августе всем пятерым задержанным было объявлено подозрение о совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства. Как написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в соцсети Фейсбук, подозрение объявлено по пункту 12 части 2 статьи 115 УК Украины.

Нардеп фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что убийца В.Олешко был бывшим снайпером из отряда милиции особого назначения "торнадо" и также участвовал в АТО. Остальные четверо задержанных являются его сообщниками, спортсменами из Днепра и области.

20 августа В.Аброськин сообщил, что полиция задержала еще нескольких человек, причастных к убийству В.Олешко, а пятеро ранее задержанных, среди которых организатор преступления, находятся под стражей.

15 сентября полиция сообщила о задержании подозреваемого в организации умышленного убийства В.Олешко.

27 сентября подозреваемый в совершении убийства В.Олешко признался, что совершил преступление по заказу владельца ресторана "Мохито" (Бердянск, Запорожская обл.).

Теги: #аброськин #олешко
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