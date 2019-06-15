События

03:48 15.06.2019

За ЧП в исправительных учреждениях стоят сторонники воровских традиций

2 мин читать
За ЧП в исправительных учреждениях стоят сторонники воровских традиций

За чрезвычайными происшествиями в исправительных учреждениях стоят сторонники воровских традиций, которые создали преступную организацию с целью противодействия государственным институтам, сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня, к сожалению, в каждой области страны есть "положенцы", которые по согласованию с "ворами в законе" в местах лишения свободы выбирают так называемых "смотрящих", деятельность которых, прежде всего, направлена на ослабление режима содержания, по принципу "поддерживаешь воровское движение - живешь комфортно, получаешь "грел" и привилегии", - написала Аброськин в Фейсбук.

По его словам, главной целью деятельности так называемых "воров в законе" является личное обогащение и наполнения разного рода "общаков", которые и являются финансовой основой для дальнейшей преступной деятельности и распространения "воровской идеологии".

"На сегодня подконтрольное ворам только одно учреждение перечисляет в "воровской общак" до 500 тыс. грн ежемесячно, кстати в настоящее время в Украине функционируют 138 учреждений исполнения наказаний", - отметил Аброськин.

Он также отметил, что за часть этих денег созданы и действуют различные подконтрольные "ворам" общественные организации, отдельные псевдоактивисты, нанимаются адвокаты, а также коррумпируются сотрудники правоохранительных органов и судьи.

"В последнее время "воры" активно используют разного рода журналистов, правозащитные группы, цель одна - ослабление режима содержания в исправительных учреждениях, дискредитация руководителей разного уровня правоохранительных органов, занимающих принципиальную позицию", - добавил он.

"Если у нас правоохранителей не будет соответствующего инструмента в виде соответствующего закона для удаления из организма нашей страны раковой опухоли под названием "воры в законе", она будет распространяться на весь организм, на все сферы жизнедеятельности нашей страны", - подытожил Аброськин.

 

Теги: #исправительные #украина #аброськин #учреждения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:40 15.06.2019
Госисполнитель подозревается в фиктивной продаже арестованной квартиры в Харькове

Госисполнитель подозревается в фиктивной продаже арестованной квартиры в Харькове

02:52 15.06.2019
Администрацию президента разрешат посещать в шортах

Администрацию президента разрешат посещать в шортах

02:08 15.06.2019
Зеленский поздравил Трампа с днем рождения

Зеленский поздравил Трампа с днем рождения

23:47 14.06.2019
Россия передала украинской стороне капитана судна "ЯМК-0041" Новицкого

Россия передала украинской стороне капитана судна "ЯМК-0041" Новицкого

23:02 14.06.2019
На Втором донецком водопроводе произошла очередная авария

На Втором донецком водопроводе произошла очередная авария

22:26 14.06.2019
С канала ZIK увольняются гендиректор и журналисты

С канала ZIK увольняются гендиректор и журналисты

21:48 14.06.2019
Зеленский передал 200 машин "скорой помощи" в сотню детских больниц

Зеленский передал 200 машин "скорой помощи" в сотню детских больниц

20:31 14.06.2019
Суд ООН завершил слушания по иску о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, приступает к обсуждению

Суд ООН завершил слушания по иску о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, приступает к обсуждению

19:09 14.06.2019
Трое граждан Азербайджана приговорены к 8 годам тюрьмы за разбойное нападение на гражданина Турции на Харьковщине

Трое граждан Азербайджана приговорены к 8 годам тюрьмы за разбойное нападение на гражданина Турции на Харьковщине

07:00 14.06.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" первой пятёрки объединенных сил националистов из списка ВО "Свобода"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" первой пятёрки объединенных сил националистов из списка ВО "Свобода"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в пятницу осуществили 6 обстрелов позиций в зоне ООС, ранен один украинский военный

Международные следователи представят 19 июня новые данные о гибели "Боинга" над Донбассом в 2014 году

В МИД Украины осудили начало выдачи паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса

Почетный патриарх Филарет не имеет права единолично созывать "Поместный Собор УПЦ-КП"

Украинские правоохранители задержали главу "ЦИК ДНР", организовавшего в мае 2014 года "референдум"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Швейцарии прошла масштабная забастовка женщин против дискриминации

Зеленский передал 200 машин "скорой помощи" в сотню детских больниц

КС разрешил исправить закон об НКРЭКУ до 2020г, решение может затронуть НАБУ, НКЦБФР и Нацкомфинуслуг

Мониторинговая миссия ООН предоставила свои рекомендации к закону об украинском языке

Климкин опроверг информацию о своем возможном назначении послом Украины в США

Гройсман поручил предоставить "Воде Донбасса" статус "защищенного потребителя", чтобы обеспечить стабильное электроснабжение

Полиция проверяет информацию о минировании 38 больниц в Харькове

Данилюк предложил подать в СНБО предложения относительно практических шагов по борьбе с контрабандой

Зеленский обсудил с семьями задержанных Россией украинских моряков возможность освобождения украинцев

Евросоюз ужесточил правила в отношении прекурсоров взрывчатых веществ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА