События

11:33 05.10.2019

Аброськин назначен ректором Одесского государственного университета внутренних дел

1 мин читать
Аброськин назначен ректором Одесского государственного университета внутренних дел

Ректором Одесского государственного университета внутренних дел назначен Вячеслав Аброськина, который до недавнего времени занимал должность первого заместителя руководителя Национальной полиции Украины - начальника криминальной полиции, сообщается на сайте МВД Украины.

Аброськин назначен приказом МВД от 4 октября. Представил нового руководителя университета первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Яровой поблагодарил Ивана Катеринчука за плодотворную работу и значительные достижения в развитии университета, а также отметил высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава вуза.

Теги: #аброськин #университет #кадры #мвд #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:51 04.10.2019
Секретарем ЦИК стала Елена Гатауллина

Секретарем ЦИК стала Елена Гатауллина

18:02 04.10.2019
Замглавы ЦИК стали Сергей Дубовик и Виталий Плукарь

Замглавы ЦИК стали Сергей Дубовик и Виталий Плукарь

17:15 04.10.2019
Главой ЦИК избран Олег Диденко, входивший в предыдущий состав Центризбиркома

Главой ЦИК избран Олег Диденко, входивший в предыдущий состав Центризбиркома

16:41 04.10.2019
Единственным кандидатом на пост главы ЦИК выдвинут Олег Диденко

Единственным кандидатом на пост главы ЦИК выдвинут Олег Диденко

19:12 03.10.2019
Департамент мониторинга НСЗУ возглавил консультант Нацслужбы Жигинас

Департамент мониторинга НСЗУ возглавил консультант Нацслужбы Жигинас

18:46 03.10.2019
Данилюк назвал основной причиной своей отставки ситуацию с ПриватБанком

Данилюк назвал основной причиной своей отставки ситуацию с ПриватБанком

14:34 03.10.2019
СНБО возглавил Данилов, прежде занимавший должность замсекретаря

СНБО возглавил Данилов, прежде занимавший должность замсекретаря

13:53 03.10.2019
Парцхаладзе вернулся на должность президента Конфедерации строителей Украины

Парцхаладзе вернулся на должность президента Конфедерации строителей Украины

12:19 03.10.2019
Верховный суд перенес рассмотрение иска Шокина о восстановлении в должности генпрокурора на 24 октября

Верховный суд перенес рассмотрение иска Шокина о восстановлении в должности генпрокурора на 24 октября

19:32 02.10.2019
Замглавы Минэкоэнерго может стать экс-нардеп Рябчин

Замглавы Минэкоэнерго может стать экс-нардеп Рябчин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зенитные ракетные войска ВСУ проводят учения с боевой стрельбой

В Черновицкой области в медицинских учреждениях находятся 72 человека, которые отравились на свадьбе – ГСЧС

Боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения – штаб ООС

Боевики на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадал один украинский военнослужащий

ВАКС избрал экс-нардепу Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Зенитные ракетные войска ВСУ проводят учения с боевой стрельбой

В Ривненской области неизвестные подожгли автомобиль депутата облсовета - полиция

С начала 2019 года админграницу с оккупированным Крымом пересекли 2млн человек - Госпогранслужба

В Черновицкой области в медицинских учреждениях находятся 72 человека, которые отравились на свадьбе – ГСЧС

США могут предложить КНДР смягчение санкций в обмен на демонтаж ядерного реактора – СМИ

В Украине ночью7-9 октября ожидаются ночные заморозки в воздухе - ГСЧС

На востоке Грузии произошло землетрясение

Боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения – штаб ООС

Мужчина, угрожавший подорвать рейсовый автобус с пассажирами, предстанет перед судом – прокуратура

Конгрессмены-демократы повесткой запросили у Белого дома документы по беседе Трампа с Зеленским

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА