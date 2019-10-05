Аброськин назначен ректором Одесского государственного университета внутренних дел

Ректором Одесского государственного университета внутренних дел назначен Вячеслав Аброськина, который до недавнего времени занимал должность первого заместителя руководителя Национальной полиции Украины - начальника криминальной полиции, сообщается на сайте МВД Украины.

Аброськин назначен приказом МВД от 4 октября. Представил нового руководителя университета первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Яровой поблагодарил Ивана Катеринчука за плодотворную работу и значительные достижения в развитии университета, а также отметил высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава вуза.