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18:59 12.09.2019

Аваков принял отставку замглавы Нацполиции Аброськина, Купранца и Невгада

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Аваков принял отставку замглавы Нацполиции Аброськина, Купранца и Невгада

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил, подавших в отставку заместителей главы Национальной полиции Вячеслава Аброськина, Виталия Невгада и Игоря Купранца.

Как сообщает пресс-служба МВД, из рядов Нацполиции уволен первый заместитель главы Нацполиции – руководитель криминальной полиции Аброськин, заместитель главы – начальник Главного следственного управления Невгада, заместитель главы - начальника Департамента защиты экономики Купранец.

Кроме этого, своим приказом Аваков назначил Евгения Коваля и Максимп Цуцкиридзе на должности первого замглавы Нацполиции - руководителя криминальной полиции и замглавы Нацполиции - начальника Главного следственного управления соответственно.

"Заместители главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад прекратили свою службу в органах Нацполиции. Они служили украинскому народу в сверхтяжелый переходный период для правоохранительных органов и во время войны в Донбассе. Спасибо за службу каждому. Новым руководителям желаю служить достойно во имя Украины. Не подведите!», - приводит слова Авакова пресс-служба МВД.

Как сообщалось, Аброськин занимал должность первого замглавы Нацполиции - начальника криминальной полиции с июля 2017 года.

Купранец был замглавы Нацполиции - начальником Департамента защиты экономики Нацполиции с ноября 2016 года.

Невгад был замглавы Нацполиции - начальником Главного следственного управления с сентября 2017 года.

Теги: #аброськин #нацполиция #увольнение
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