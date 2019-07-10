За минувшие сутки полицейские задержали трех педофилов, жертвами которых стали 5 детей - Аброськин

Первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что только за минувшие сутки полицейские в разных регионах Украины обнаружили трех педофилов, которые изнасиловали несовершеннолетних, еще один делал это с двумя детьми в течение длительного времени, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Львовская область. 24-летний подонок зверски изнасиловал несовершеннолетнюю. Подозреваемый задержан. Николаевская область. 24-летний изнасиловал несовершеннолетнюю среди белого дня, затянув в кусты. Подонок установлен, но по месту жительства исчез, разыскивается. Тернопольская область. Мужчина, 1964 г.р., развращал мальчика 2010 г.р., и девочку, 2012 г.р. Подозреваемый при опросе подтвердил свои действия по развращению детей. Винницкая область. Психически больной, 1959 г.р. совершил нападение на девочку, 2012 г.р., после чего изнасиловал рукой. Ребенок доставлен в Центр матери и ребенка. Предварительный диагноз: изнасилование и кровотечение. Подонок задержан", - заявил Аброськин.

По словам первого заместителя председателя Нацполиции, это только те факты преступлений, где родители преодолели страх и обратились в полицию.

"А сколько еще латентных половых преступлений совершаются в отношении детей можно только догадываться. Все должны понять, что, умалчивая преступления, не обращаясь в полицию, вы даете возможность подонкам безнаказанно насиловать и издеваться над нашими детьми", - подытожил Аброськин.