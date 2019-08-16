ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими сведений о подготовке убийства ветерана АТО Олешко

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту возможно неправомерных действий полицейских, которые могли знать о подготовке убийства бердянского активиста, ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат").

"Сегодня открыли уголовное производство по факту возможно неправомерных действий полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке убийства Виталия Олешко (позывной "Сармат") - общественного активиста и ветерана АТО, однако скрыли этот факт и не предупредили его", - написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице Фейсбуке в пятницу.

По ее данным, уголовное производство зарегистрировано по факту сокрытия особо тяжкого преступления (ст. 396 Уголовного кодекса Украины) и злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364).

Варченко отметила, что во время досудебного расследования следователям необходимо выяснить, действительно ли сотрудники Национальной полиции знали о подготовке убийства активиста. "Об этом могут свидетельствовать записи телефонных разговоров подозреваемых в убийстве, которые были в распоряжении правоохранителей. Однако они не предприняли предусмотренных законодательством мер, чтобы предупредить это преступление", - указала она.

Как сообщалось, Олешко (позывной "Сармат") был застрелен из обреза охотничьего ружья 31 июля 2018 года в центре Бердянска Запорожской области. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в убийстве Олешко - четверых в г.Васильевка Запорожской области, еще одного - в Бердянске. В августе всем пятерым задержанным было объявлено подозрение о совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства.

Позднее стало известно, что полиция задержала еще нескольких человек, причастных к убийству Олешко.

15 сентября полиция сообщила о задержании подозреваемого в организации умышленного убийства Олешко.

27 сентября подозреваемый в совершении убийства Олешко признался, что совершил преступление по заказу владельца ресторана в Бердянске.

1 июля 2019 года завершено расследование в отношении 11 подозреваемых в убийстве Олешко. В конце июля Бердянский горрайонный суд начал судебное слушание.