События

13:31 16.08.2019

ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими сведений о подготовке убийства ветерана АТО Олешко

2 мин читать
ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими сведений о подготовке убийства ветерана АТО Олешко

 Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту возможно неправомерных действий полицейских, которые могли знать о подготовке убийства бердянского активиста, ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат").

"Сегодня открыли уголовное производство по факту возможно неправомерных действий полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке убийства Виталия Олешко (позывной "Сармат") - общественного активиста и ветерана АТО, однако скрыли этот факт и не предупредили его", - написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице Фейсбуке в пятницу.

По ее данным, уголовное производство зарегистрировано по факту сокрытия особо тяжкого преступления (ст. 396 Уголовного кодекса Украины) и злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364).

Варченко отметила, что во время досудебного расследования следователям необходимо выяснить, действительно ли сотрудники Национальной полиции знали о подготовке убийства активиста. "Об этом могут свидетельствовать записи телефонных разговоров подозреваемых в убийстве, которые были в распоряжении правоохранителей. Однако они не предприняли предусмотренных законодательством мер, чтобы предупредить это преступление", - указала она.

Как сообщалось, Олешко (позывной "Сармат") был застрелен из обреза охотничьего ружья 31 июля 2018 года в центре Бердянска Запорожской области. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в убийстве Олешко - четверых в г.Васильевка Запорожской области, еще одного - в Бердянске. В августе всем пятерым задержанным было объявлено подозрение о совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства.

Позднее стало известно, что полиция задержала еще нескольких человек, причастных к убийству Олешко.

15 сентября полиция сообщила о задержании подозреваемого в организации умышленного убийства Олешко.

27 сентября подозреваемый в совершении убийства Олешко признался, что совершил преступление по заказу владельца ресторана в Бердянске.

1 июля 2019 года завершено расследование в отношении 11 подозреваемых в убийстве Олешко. В конце июля Бердянский горрайонный суд начал судебное слушание.

Теги: #расследование #гбр #полиция #олешко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:56 16.08.2019
В Гостомеле напали на нардепа, в Киеве и области введен план "Перехват"

В Гостомеле напали на нардепа, в Киеве и области введен план "Перехват"

10:32 16.08.2019
Лжеминирование гостиниц в Харькове квалифицировано как теракт – полиция

Лжеминирование гостиниц в Харькове квалифицировано как теракт – полиция

09:55 16.08.2019
Завершено досудебное расследование против экс-директора "Центргаза", причастного к растрате 8,6 млн грн средств предприятия - САП

Завершено досудебное расследование против экс-директора "Центргаза", причастного к растрате 8,6 млн грн средств предприятия - САП

19:39 15.08.2019
Правоохранители пресекли схему перевозок с временно оккупированной территории в обход пунктов пропуска

Правоохранители пресекли схему перевозок с временно оккупированной территории в обход пунктов пропуска

17:38 15.08.2019
Труба: во фракции Порошенко готовят представление в КС о признании неконституционными отдельных норм закона о ГБР

Труба: во фракции Порошенко готовят представление в КС о признании неконституционными отдельных норм закона о ГБР

10:50 15.08.2019
Полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летней школьницы в Кировоградской области в 2018 году

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летней школьницы в Кировоградской области в 2018 году

09:46 15.08.2019
Американская газета утверждает, что Huawei помогала африканским режимам шпионить за оппонентами

Американская газета утверждает, что Huawei помогала африканским режимам шпионить за оппонентами

16:55 14.08.2019
Досудебное расследование по делу "Новинского-Драбинко" не прекращалось

Досудебное расследование по делу "Новинского-Драбинко" не прекращалось

00:33 14.08.2019
Суд признал противоправным увольнение директора теруправления ГБР в Полтаве и восстановил его в должности

Суд признал противоправным увольнение директора теруправления ГБР в Полтаве и восстановил его в должности

22:03 13.08.2019
Адвокат: Порошенко вызывают на полиграф для того, чтобы скрыть отсутствие доказательств у следствия

Адвокат: Порошенко вызывают на полиграф для того, чтобы скрыть отсутствие доказательств у следствия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Иностранец, организатор наркокартеля, исчез в аэропорту "Борисполь" в день экстрадиции в Израиль

Суд избрал меру пресечения в виде залога в 9,5 млн грн и личных обязательств одному из фигурантов дела "Роттердам+" - САП

Крымского активиста Балуха вывезли в Москву

В Гостомеле напали на нардепа, в Киеве и области введен план "Перехват"

Одесский облсовет пытается избрать председателя, в зале происходят потасовки

ПОСЛЕДНЕЕ

Иностранец, организатор наркокартеля, исчез в аэропорту "Борисполь" в день экстрадиции в Израиль

Суд избрал меру пресечения в виде залога в 9,5 млн грн и личных обязательств одному из фигурантов дела "Роттердам+" - САП

Крымского активиста Балуха вывезли в Москву

Украина может повторить экономический рост Польши - британский эксперт

Следствие должно до конца августа принять решение по ходатайству украинского омбудсмена об освобождении моряков - адвокат

Одесский облсовет пытается избрать председателя, в зале происходят потасовки

На выходных на юго-востоке Украины будет тепло, на северо-западе прохладно, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы

Тегеран отрицает, что дал обещание не отправлять танкер Grace 1 в Сирию

ФСБ РФ терроризирует украинских рыбаков в акватории Азовского моря, угрозами выбивая ложные показания – СБУ

В Одесской области за распространение наркотиков задержан пограничник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА