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15:55 26.10.2019

Осужденный при перевозке в поезде причинил смертельные ранения нацгвардейцу – Аброськин

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Осужденный при перевозке в поезде причинил смертельные ранения нацгвардейцу – Аброськин

Осужденный к пожизненному заключению, которого перевозили в поезде по маршруту "Мариуполь – Львов", с целью побега напал на военнослужащего Национальной гвардии Украины, от полученных ранений тот погиб на месте, сообщил бывший первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Ночью 25 октября в специальном вагоне, предназначенном для перевозки арестованных, который двигался в составе пассажирского поезда "Мариуполь – Львов", осужденный на пожизненный срок Дмитрий Бевзюк с целью побега совершил нападение на военнослужащего Нацгвардии Украины, солдата, 1998 г. р., который от полученных ранений погиб на месте", - написал Аброськин на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Он отметил, что за убийство "этому зверю ничего не будет", потому что он и так отбывает пожизненный срок.

Теги: #гибель #нацгвардеец #аброськин
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