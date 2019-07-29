Двое судей в деле об убийстве ветерана АТО Олешко взяли самоотвод

Двое из трех судей Бердянского горрайонного суда (Запорожская область) взяли самоотвод в ходе первого судебного слушания резонансного дела об убийстве бердянского активиста, ветерана АТО Виталия Олешко, позывной "Сармат".

Об этом стало известно из прямой видеотрасляции из Бердянского горрайонного суда, где 29 июля началось судебное слушание по делу. В начале судебного заседания двое из трех членов коллегии судей заявили об самоотводе. Одна из судей сообщила, что ее супруг имел контакты с семьей убитого, а именно занимался энергообеспечением его мини-отелей, а вторая судья заявила, что задействована в других судебных делах в отношении Олешко.

Самоотводы были приняты. Таким образом, резонансное судебное заседание было приостановлено, не начавшись.

Дата судебного слушания станет известна после назначения нового состава судебной коллегии.

Как сообщалось, Олешко был расстрелян 31 июля 2018 года в Бердянске. Пятерых подозреваемых исполнителей убийства правоохранительные органы задержали вскоре после совершения преступления, позже были задержаны также трое подозреваемых в заказе убийства.