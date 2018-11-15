События

09:41 15.11.2018

В подножие Андреевской церкви в Киеве кидали "коктейли Молотова"

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В подножие Андреевской церкви в Киеве кидали "коктейли Молотова"

В реконструируемое здание Андреевской церкви в Киеве кидали "коктейли Молотова", сообщает глава Информационного управления УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря).

"Полтора часа назад бросали "коктейли Молотова" в двери стилобата (дома-фундамента) Андреевской церкви. Пожара не произошло, вреда не нанесено, никто не пострадал", - написал он в соцсети Facebook утром в четверг.

"Видим, что приспешники Москвы пытаются "прозрачными намеками" пугать представителей Вселенского патриарха. Однако, как мудро говорил святейший Варфоломей, в глаза московитам Вселенский патриархат никому не угрожает и не воспринимает угроз", - заметил архиепископ Евстратий.

Как сообщает в четверг отдел коммуникации полиции г.Киева, злоумышленники бросили бутылки с зажигательной жидкостью в дверь Андреевской церкви, однако возгорания не произошло.

"В 8:05 по спецлинии "102" в столичную полицию обратился охранник Андреевской церкви: он сообщил, что двое неизвестных бросили во входные двери церкви две стеклянные бутылки… В результате происшествия пострадавших нет, возгорания не произошло", - сказано в сообщении.

По словам охранников, они пытались задержать злоумышленников, однако те применили газовые баллончики и скрылись.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия и прилегающей территории. Правоохранители общаются со свидетелями и устанавливают видеокамеры, которые могли зафиксировать правонарушение и злоумышленников. Решается вопрос о правовой квалификации события", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Позже в этот день архиепископ Евстратий указал на своей странице в соцсети Фейсбук, что от действий нападавших пострадал священник Киевского патриархата - комендант помещения. Против него нападавшие применили силу и газовый баллончик", - написал он.

Как сообщалось, согласно вступившему в силу закону "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", предусматривается, что Андреевская церковь, которая является объектом культурного наследия и памятником архитектуры и находится государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. Проект закона предлагает внести изменения в закон "О свободе совести и религиозных организациях", дополнив его ст.17-1, согласно которой передача Андреевской церкви в постоянное пользование не влечет за собой исключение ее из перечня объектов недвижимого культурного наследия Национального заповедника "София Киевская".

Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко выразил мнение, что реконструкция Андреевской церкви в Киеве, где будет размещено представительство Вселенского патриархата в Украине, будет ускорена. "2020-й год (запланированный год окончания реконструкции – ИФ) это крайний срок. Я так понимаю, что при необходимости, в разумных границах, это будет ускорено", - сказал он.

Директор НИСИ уточнил, что ставропигия (представительство) будет поддерживать двусторонние контакты с независимой украинской церковью. Вице-премьер также напомнил, что новая церковь будет устанавливать контакты с другими православными церквями и на этом этапе "взаимодействие и поддержка матери-церкви будет также важной". Р.Павленко отметил, что представительства разного уровня Вселенской патриархи существуют во многих странах, где есть независимые православные церкви.

Теги: #андреевская_церковь #зоря
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