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14:46 28.11.2018

Кабмин передал в пользование Вселенскому патриархату недвижимое имущество Андреевской церкви в Киеве

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Кабмин передал в пользование Вселенскому патриархату недвижимое имущество Андреевской церкви в Киеве

 Кабинет министров Украины передал в постоянное безвозмездное пользование Представительству Двора Вселенского патриархата в Украине недвижимое имущество Андреевской церкви Национального заповедника "София Киевская".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин во исполнение ранее принятого закона передал в постоянное безвозмездное пользование Вселенскому патриархату объекты недвижимого имущества Андреевской церкви. Правительство передало Андреевскую церковь, которая состоит из основания (помещение церкви), купольной части, подвала первого и второго уровней.

Как сообщается, законопроект о передаче в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви в Киеве был внесен главой государства в парламент как неотложный 17 октября и одобренный 237 голосами народных депутатов 18 октября, возвращен с подписью президента 7 ноября.

Теги: #андреевская_церковь #вселенский_патриархат #кабмин
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