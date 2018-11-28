Кабмин передал в пользование Вселенскому патриархату недвижимое имущество Андреевской церкви в Киеве

Кабинет министров Украины передал в постоянное безвозмездное пользование Представительству Двора Вселенского патриархата в Украине недвижимое имущество Андреевской церкви Национального заповедника "София Киевская".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин во исполнение ранее принятого закона передал в постоянное безвозмездное пользование Вселенскому патриархату объекты недвижимого имущества Андреевской церкви. Правительство передало Андреевскую церковь, которая состоит из основания (помещение церкви), купольной части, подвала первого и второго уровней.

Как сообщается, законопроект о передаче в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви в Киеве был внесен главой государства в парламент как неотложный 17 октября и одобренный 237 голосами народных депутатов 18 октября, возвращен с подписью президента 7 ноября.