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11:17 02.12.2020

В декабре Андреевская церковь станет доступна для посещения после реставрации – Минкультуры

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После почти пяти лет реставрационных работ Андреевская церковь в декабре 2020 года станет доступной для посетителей, сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Согласно сообщению пресс-службы Минкультуры, открытие Андреевской церкви состоится онлайн 12 января, 13 декабря в церкви пройдет первая служба.

"Полностью отреставрирована вся живопись, иконы и иконостас, почищена лепнина и отшлифован пол. Заменены инженерные сети, проведены новые системы освещения, отопления, подача воздуха, окна. Кстати, аутентичный цвет стен 18-го века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи. А перед утверждением финального цвета и окраской было сделано 36 тестовых выкрасок", - отмечают в министерстве.

Подчеркиваются, что целью реставрации стало желание раскрыть первоначальные решения и видение архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, 320-я годовщина со рождения которого отмечается в этом году.

Теги: #андреевская_церковь #реставрация
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